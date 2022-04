PHOTO COURTNEY CROW, ASSOCIATED PRESS

(New York) La Bourse de New York a terminé en hausse lundi et enchaîné une seconde séance de hausse d’affilée pour commencer le trimestre, grâce à la belle séance des géants américains de la technologie.

Agence France-Presse

Le Dow Jones a gagné 0,30 %, à 34 921,88 points, l’indice NASDAQ, étendard du secteur technologique, a lui pris 1,90 %, à 14 532,55 points, tandis que l’indice élargi S&P 500 a engrangé 0,81 %, à 4582,64 points.

Pour les analystes de Schwab, les investisseurs ont démarré la semaine en position d’attente, avant quelques jalons macroéconomiques prévus cette semaine, notamment le compte-rendu de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Banque centrale américaine (Fed).

Après avoir été propulsé à des hauteurs plus fréquentées depuis trois ans, le taux des emprunts d’État américains à 2 ans s’est ainsi détendu, à 2,42 %, mais reste supérieur à celui à 10 ans, une rareté annonciatrice d’une récession pour certains économistes.

Jake Scott, de Schaeffer’s Investment Research, a vu lui dans ce marché des opérateurs qui « passaient outre leurs craintes d’une récession et se tournaient vers les valeurs technologiques malmenées » depuis le début de l’année.

Les capitalisations phares de la place new-yorkaise ont ainsi chatouillé les indices, notamment Apple (+2,37 %), Amazon (+2,93 %) et Microsoft (+1,79 %), qui pèsent, à eux trois, près d’un quart du NASDAQ.

Kim Forrest, responsable de l’investissement chez Bokeh Capital Partners, s’attend à ce que Wall Street évolue dans des marges resserrées jusqu’au début de la saison des résultats.

JPMorgan Chase, Delta Air Lines et BlackRock sont ainsi attendus dès le mercredi 13 avril pour présenter leurs chiffres du premier trimestre.

« On ne s’intéresse pas tant au dernier trimestre qu’au suivant, et à celui d’après », explique la gérante, pour laquelle les investisseurs prêteront surtout attention aux prévisions et aux commentaires des dirigeants.

Twitter a bondi (+27,12 % à 49,97 dollars) après l’annonce que l’entrepreneur Elon Musk a pris une participation de 9,2 % au capital du réseau social.

En souffrance depuis la correction qui a frappé les valeurs de croissance et les plateformes technologiques, Twitter est remonté à son plus haut niveau depuis mi-novembre.

L’opération surprise d’Elon Musk a profité à Meta (+4,02 % à 233,89 dollars), mais aussi à Snap (+5,22 %) et Pinterest (+10,44 %).

Quant à Tesla (+5,61 % à 1145,45 dollars), dont Elon Musk est le directeur général, il a profité de bons chiffres de livraisons trimestriels, alors que la presque totalité du marché automobile a dérapé, malgré la fermeture de son usine en Chine pour cause de COVID-19.

Les investisseurs ont mal digéré la décision du directeur général de Starbucks (-3,72 % à 88,09 dollars), Howard Schultz, de suspendre le programme de rachats d’actions, affirmant vouloir investir « davantage » des bénéfices du groupe « au profit [des] salariés » et de ses succursales.

Pour Kim Forrest, Wall Street attend d’en connaître davantage, lors de la présentation des résultats, sur la position de Starbucks et d’Amazon quant à la constitution de syndicats dans plusieurs cafés du premier et un centre logistique du second.

Après avoir déjà décollé sur des rumeurs en ce sens vendredi, les actions chinoises cotées à Wall Street s’envolaient de nouveau après que les autorités chinoises ont accepté, samedi, le principe d’audits réalisés par des sociétés agréées, non chinoises.

Les plateformes chinoises de commerce en ligne Alibaba (+6,62 %), Pinduoduo (+15,59 %) ou JD.com (7,14 %), étaient toutes en nette hausse.

Hertz a grimpé de 10,70 % à 23,38 dollars, alors que le loueur de véhicules a dévoilé lundi un partenariat avec le constructeur suédois de voitures électriques Polestar, qui prévoit notamment l’acquisition de 65 000 modèles sur cinq ans pour renforcer sa flotte.

Le fabricant de semi-conducteurs AMD est monté (+2,16 % à 110,53 dollars) après avoir fait état de l’acquisition du spécialiste de l’optimisation des centres de stockages de données Pensando pour environ 1,9 milliard de dollars.