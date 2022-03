« Aux niveaux actuels du marché, il n’en faut pas beaucoup au rayon des bonnes nouvelles pour changer l’humeur rapidement », a observé Art Hogan, de National Security. « Et c’est ce qui se passe aujourd’hui. »

(New York) La Bourse de New York a terminé en repli vendredi une nouvelle semaine folle, incapable de trouver un semblant d’élan à l’approche du week-end et handicapée par un mauvais indicateur macroéconomique américain.

Agence France-Presse

Le Dow Jones a perdu 0,69 %, l’indice NASDAQ, à forte coloration technologique, a lâché 2,18 %, et l’indice élargi S&P 500, 1,30 %.