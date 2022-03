Dans les premiers échanges, le Dow Jones gagnait 0,69 %, l’indice NASDAQ prenait 0,48 %, et l’indice élargi S&P 500 avançait de 0,53 %. Mais l’absence de progrès dans la résolution du conflit en Ukraine a fait s’essouffler le rebond. Le Dow Jones a cédé 0,29 %, l’indice NASDAQ à perdu 1,56 % et l’indice élargi S&P 500 a reculé de 0,53 %.

(New York) La Bourse de New York a clôturé en baisse jeudi, abandonnée par l’élan amorcé la veille, faute d’avancée dans les discussions entre Ukraine et Russie et sur fond de flambée des matières premières.

Agence France-Presse

Toronto suit le pétrole vers le bas

La Bourse de Toronto a aussi clôturé en baisse jeudi, au terme d’une séance marquée par l’impact de l’invasion russe de l’Ukraine et la réponse de la Banque du Canada à la forte inflation.

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois a laissé 5,23 points pour terminer la journée avec 21 250,41 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est négocié au cours moyen de 78,96 cents US, en hausse par rapport à celui de 78,94 cents US de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a rendu 2,93 $ US à 107,67 $ US le baril, tandis que celui du gaz naturel s’est déprécié de 4 cents US à 4,72 $ US le million de BTU.

Le prix de l’or a avancé de 13,60 $ US à 1935,90 $ US l’once et celui du cuivre a pris 11,6 cents US à 4,78 $ US la livre.