(Londres) Les marchés mondiaux rebondissaient mercredi matin, en dépit des sanctions sévères imposées par l’Occident à la Russie pour ses agissements en Ukraine.

La Presse Canadienne

En début de séance en Europe, Londres progressait de 0,4 %, Francfort de 0,7 % et Paris de 0,9 %.

À New York, avant l’ouverture des marchés, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles avançait de 0,7 % et l’indice élargi S&P 500 de 0,8 %.

En Asie, la bourse de Shanghaï a pris 0,9 %, celles de Sydney et de Hong Kong 0,6 %, et celle de Séoul 0,5 %.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole a ajouté 25 cents US à 92,16 $ US le baril.