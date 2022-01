Chaque dimanche, nous braquons les projecteurs sur des éléments de l’actualité financière et boursière qui peuvent être utiles à l’investisseur, mais qui pourraient être passés sous le radar

Richard Dufour La Presse

Alors qu’il ne reste qu’une séance en janvier, Dorel est le titre québécois qui enregistre la plus forte hausse jusqu’ici en 2022 à la Bourse de Toronto.

Le fabricant montréalais de meubles et de sièges d’auto pour enfants a annoncé au début du mois le versement d’un dividende spécial de 12 $ US (15,33 $ CAN) par action à la suite de la vente de sa division de fabrication de vélos. Le titre est en hausse de 19 % depuis le 1er janvier.

Quincaillerie Richelieu (+ 14 %), Supremex (+ 13 %), iA Groupe financier (+ 13 %), Transat (+ 10 %), Banque Laurentienne (+ 9 %), Groupe TVA (+ 8 %), Stingray (+ 7 %) et Velan (+ 6 %) sont les autres grands gagnants québécois du mois.

Chez les perdants en ce début d’année agité, Coveo (- 44 %), Opsens (- 36 %), Taiga (- 30 %), Xebec (- 30 %), Lightspeed (- 29 %), Bellus Santé (- 28 %), Dialogue (- 28 %), Marché Goodfood (- 25 %), NanoXplore (- 24 %), Neptune (- 24 %), Tecsys (- 21 %), Lion (- 20 %) et Guru (- 20 %) sont les titres québécois absorbant les plus fortes baisses pour commencer 2022.

Le CN a gagné une recommandation additionnelle cette semaine après avoir publié sa performance de fin d’exercice et annoncé la nomination de sa nouvelle PDG ainsi qu’une entente avec son deuxième actionnaire en importance. L’analyste Steve Hansen, de la firme Raymond James, suggère depuis mercredi d’acheter l’action du transporteur ferroviaire montréalais. Sa décision de suggérer dorénavant d’acheter est liée aux résultats supérieurs aux attentes et à la bonification des prévisions pour 2022 par la direction.

Le plus gros actionnaire de Guru a acheté en début de semaine pour près de 140 000 $ d’actions de l’entreprise montréalaise de boissons énergisantes biologiques. Membre du conseil d’administration de Guru, Éric Graveline a acheté lundi un bloc de 10 000 actions au prix unitaire de 13,70 $.

Boralex a gagné un nouvel appui en début de semaine. Credit Suisse recommande désormais l’achat du titre du producteur montréalais d’énergie renouvelable. À l’approche de la publication des résultats de fin d’exercice, le 23 février, l’analyste Andrew Kuske apprécie notamment le potentiel de rendement qui pourrait bientôt être généré.

Une administratrice du CN vient d’acheter pour un peu plus de 150 000 $ d’actions du transporteur ferroviaire montréalais. Margaret McKenzie a acheté jeudi un bloc de 1000 actions au prix unitaire de 151,38 $.

La firme américaine Jefferies a retiré jeudi sa recommandation de vente sur le titre d’Hexo. L’analyste Owen Bennett ne suggère toutefois toujours pas d’acheter l’action du producteur de cannabis de Gatineau. Sa cible sur 12 mois passe à 67 cents. Elle était précédemment à 1,35 $. Un seul des 10 analystes qui s’intéressent officiellement à Hexo propose d’acheter.

Le grand patron de NanoXplore vient d’acheter pour approximativement 120 000 $ d’actions du producteur montréalais de graphène. Soroush Nazarpour a acheté au cours des séances boursières du 21 et du 25 janvier un total de 25 000 actions.

Les titres québécois de Dollarama, Aimia et Quincaillerie Richelieu ont atteint cette semaine un sommet des 52 dernières semaines à Toronto. À l’opposé, Cogeco Communications, mdf commerce, Haivision, PyroGenesis, Bausch Health, Tecsys, Dialogue, Lion, Saputo, Coveo, Taiga, Hexo, Marché Goodfood, Lightspeed, Xebec et Neptune viennent de toucher un nouveau plancher des 52 dernières semaines.