PHOTO MARY ALTAFFER, ASSOCIATED PRESS

(New York) La Bourse de New York a ouvert en baisse vendredi, toujours inquiète du resserrement monétaire à venir aux États-Unis et déçue par des résultats d’entreprises, Netflix en tête.

Agence France-Presse

Dans les premiers échanges, le Dow Jones cédait 0,20 %, l’indice NASDAQ, 0,42 %, et l’indice élargi S&P 500, 0,33 %.

Plus de détails suivront.