Wall Street clôture en hausse, record pour le Dow Jones et le S&P 500

(New York) La Bourse de New York a terminé en hausse lundi, avec un nouveau record à la clef pour le Dow Jones et le S&P 500, portée par un regain d’optimisme.

Agence France-Presse

L’indice phare de la place new-yorkaise a fini à 36 585,06 points, en hausse de 0,68 %, tandis que l’indice élargi S&P 500 a atteint 4796,56 points, en progression de 0,64 %. L’indice NASDAQ a lui gagné 1,20 %, mais est resté assez loin de son record.

Plu de détails à venir.