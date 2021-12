(Toronto) Le principal indice bousier canadien a légèrement progressé au cours d’une séance abrégée à cause du congé de Noël.

Christopher Reynolds La Presse Canadienne

Le S&P/TSX s’est bonifié de 10,75 points à 21 229,68 grâce aux gains réalisés dans les secteurs de la santé, de l’énergie et des finances. Les investisseurs ont joué la carte de la prudence en attendant la publication de nouvelles données au sujet du variant Omicron et des prochains indicateurs économiques.

« En tout et partout, la journée a été calme et le volume des transactions a été faible, ce qui était prévu », a lancé Anish Chopra, le directeur général de la firme Portefolio Management.

Au cours de la semaine, l’indice a gagné 490,67 points, les investisseurs semblant plus rassurés. Notamment, les autorités américaines ont autorisé de façon urgente la fabrication de deux médicaments contre la COVID, le premier de Pfizer et le second de Merck. Par ailleurs, des données en provenance du Royaume-Uni et de l’Afrique du Sud indiquaient des signes d’encouragement au sujet des hospitalisations, même si l’Organisation mondiale de la Santé invitait à ne pas tirer des conclusions trop hâtives à ce sujet.

« Les investisseurs craignaient que le père Noël reste chez lui, si on se fiait au volume des transactions de la semaine dernière », a dit M. Chopra.

De nouvelles données sur Omicron en janvier pourraient avoir des répercussions pour l’inflation, le prix du pétrole et divers secteurs de l’économique comme le tourisme.

« De nouveaux confinements pourraient créer de l’inflation pour certains produits », souligne M. Chopra qui craint un déséquilibre entre l’offre et la demande.

« Si Omicron cause un ralentissement, les prix du pétrole auront tendance à baisser. »

Les bourses et les marchés des matières premières américains étaient fermés.

Le dollar canadien s’échangeait à 78,05 cents US, comparativement à 78,03 cents, la veille.