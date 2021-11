(Toronto) La Bourse de Toronto a clôturé en hausse, jeudi, grâce aux gains du secteur des technologies de l’information, même si le niveau d’activité était plus faible en raison du congé de la Thanksgiving au sud de la frontière.

La Presse Canadienne

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois a gagné 64,75 points pour terminer la séance avec 21 613,18 points, tandis que les marchés boursiers américains étaient fermés pour le congé de la Thanksgiving.

Le secteur des technologies a avancé de 1,14 % et est celui qui a le plus contribué à la progression de jeudi. Les entreprises ayant profité du mouvement à la hausse comprenaient le mineur de cryptomonnaie Hut 8 Mining, dont l’action a pris 6,13 %, et le fournisseur de logiciel pour gestionnaire en approvisionnement Tecsys, dont le titre a avancé de 4,95 $.

L’action de Shopify a aussi grimpé de 15,04 $, soit 0,73 %, pour clôturer à 2075,04 $.

Kevin Headland, stratège principal en placement chez Gestion de placements Manuvie, a estimé que la performance positive de jeudi ne pouvait être liée à aucun évènement ou déclencheur spécifique, mais qu’elle était plutôt le résultat d’une « fondation » globale positive sous-jacente aux marchés nord-américains en ce moment.

« Il n’y a aucune raison importante réelle pour expliquer quoi que ce soit aujourd’hui, je pense que c’est simplement beaucoup de digestion de résultats financiers », a observé M. Headland. « Et les volumes sont assez faibles, bien sûr, ce qui n’est pas étonnant compte tenu du congé (aux États-Unis). »

Le secteur de l’énergie a avancé de 0,33 %, tandis que celui de la santé a progressé de 0,78 %.

Du côté des reculs, le secteur des matériaux a cédé 0,17 % et celui des services aux collectivités a échappé 0,06 %.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est négocié au cours moyen de 79,03 cents US, en hausse par rapport à celui de 78,88 cents US de la veille.

M. Headland a indiqué que jusqu’à présent, les marchés n’avaient pas beaucoup réagi à l’annonce de la libération coordonnée de réserves stratégiques de pétrole des États-Unis et d’autres pays consommateurs comme la Chine, le Japon, l’Inde, le Royaume-Uni et la Corée du Sud.

« Dans le même temps, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) hésite encore un peu à ouvrir les robinets », a-t-il poursuivi. « Donc, le pétrole semble être dans un marché commercial très serré et je pense que c’est ce qui va se passer avec le dollar canadien également. »

Mercredi, le procès-verbal de la réunion de novembre de la Réserve fédérale des États-Unis a montré que la banque centrale était toujours préoccupée par l’inflation et qu’elle restait disposée à resserrer sa politique monétaire si l’indice des prix continue d’augmenter.

M. Headland a expliqué qu’il vérifierait si les investisseurs américains semblent craintifs à ce sujet à leur retour du congé de la Thanksgiving.

« Hier, ils semblaient ignorer le procès-verbal, mais comme ils ont le temps de (le) digérer, ils pourraient développer une opinion », a-t-il affirmé. « Si nous devions voir un peu d’atténuation de cette agressivité (de la part de la Réserve fédérale américaine), on verrait le marché réagir positivement. »

Le cours du baril de pétrole brut a reculé de 11 cents US à 78,39 $ US, tandis que celui du gaz naturel a cédé 8 cents US à 5,11 $ US le million de BTU.

Le prix de l’or a avancé de 50 cents US à 1784,30 $ US l’once, tandis que celui du cuivre a gagné 4 cents US à 4,46 $ US la livre.