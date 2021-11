Le gestionnaire d’actifs Fidelity a indiqué avoir vendu pour un peu plus de 55 millions de dollars d’actions de Dollarama.

Chaque dimanche, nous braquons les projecteurs sur des éléments de l’actualité financière et boursière qui peuvent être utiles à l’investisseur, mais qui pourraient être passés sous le radar

Richard Dufour La Presse

Un des plus importants actionnaires institutionnels de Dollarama vient de vendre pour un peu plus de 55 millions de dollars d’actions du détaillant montréalais d’articles bon marché.

Fidelity a indiqué mardi aux autorités boursières avoir vendu le 13 octobre un peu plus de 1 million d’actions de Dollarama. Le gestionnaire d’actifs précise détenir dorénavant une participation de 9,58 % dans Dollarama.

* * *

Les deux principaux patrons de Lightspeed ont acheté cette semaine d’importants blocs d’actions du fournisseur montréalais de solutions infonuagiques pour commerçants. Dax Dasilva, fondateur et chef de la direction, a acheté mardi pour 2,3 millions de dollars d’actions. De son côté, le président Jean-Paul Chauvet en a acheté vendredi pour un peu plus d’un demi-million de dollars.

* * *

La société en commandite Investissement Boyko a acheté vendredi pour près de 1,5 million de dollars d’actions de Stingray avec l’acquisition de 200 000 actions à un prix unitaire de 7,20 $.

Un membre du conseil d’administration de Stingray a de son côté acheté jeudi pour 1,4 million de dollars d’actions du fournisseur montréalais de services musicaux. Pascal Tremblay a acheté jeudi un bloc de 200 000 actions. Il a payé un prix unitaire de 7 $.

* * *

Alithya a gagné vendredi l’appui de Valeurs mobilières Desjardins. L’analyste Kevin Krishnaratne suggère désormais d’acheter le titre de l’entreprise de Québec spécialisée dans la transformation numérique des organisations. Il souligne qu’Alithya vient de surpasser les attentes de revenus pour le troisième trimestre d’affilée et que la croissance organique progresse à un rythme intéressant. Compte tenu de la performance récente et des multiples d’évaluation qui augmentent dans le secteur, il refait ses calculs et ajuste sa recommandation.

* * *

Alors que l’action d’Hexo s’est récemment dépréciée, le président du conseil d’administration du producteur de cannabis de Gatineau vient d’acheter pour approximativement 260 000 $ d’actions de l’entreprise. Michael Munzar a acheté le 1er novembre un bloc de 150 000 actions au prix unitaire de 1,73 $.

* * *

La Caisse de dépôt et placement du Québec a révélé mercredi aux autorités réglementaires avoir acheté durant la séance boursière du 8 octobre un bloc d’actions de CGI d’une valeur supérieure à un demi-million de dollars. L’achat ce jour-là de 4850 actions de l’entreprise montréalaise de services technologiques porte à 12,52 % la participation de la Caisse dans CGI.

* * *

Maintenir un niveau d’encaisse élevé est contraire à la philosophie d’un investisseur à long terme et équivaut à tenter de faire du market timing ou à essayer d’anticiper les mouvements à court terme du marché, soutient le chef des placements chez Cote 100.

« À long terme, une telle méthode est contre-productive », précise Philippe Le Blanc, dans un billet qu’il vient de rédiger pour ses clients.

« Celui qui conserve 5 à 10 % de son portefeuille en encaisse en permanence ou pendant plusieurs années amoindrit inexorablement ses rendements. Quel que soit le niveau d’évaluation des marchés, il existera toujours des occasions d’acheter des titres de qualité à prix raisonnable. »

Cote 100 vise des portefeuilles composés à peu près également de titres « défensifs » et de titres « de croissance ». Ces titres « défensifs » (comme Metro ou Berkshire Hathaway) résistent typiquement mieux aux éventuelles corrections, souligne Philippe Le Blanc.

« Si une occasion se présentait, nous serions ainsi en mesure de vendre une partie ou la totalité de ces titres pour acheter un autre titre qui nous paraîtrait plus attrayant. » Dans la dernière année, Cote 100 dit avoir majoré ses investissements dans certains titres plus défensifs dans l’optique de rediriger leurs surpondérations vers d’éventuelles occasions.

* * *

Les titres québécois de Supremex, Uni-Sélect, CAE, Gildan, Banque Nationale et WSP ont atteint cette semaine un sommet des 52 dernières semaines à Toronto. À l’opposé, ceux de Marché Goodfood et de Neptune viennent de toucher un nouveau plancher des 52 dernières semaines.

* * *

Trois membres du conseil d’administration de Theratechnologies viennent d’acheter pour plus de 110 000 $ d’actions de la pharmaceutique montréalaise. Dale Weil, Alain Trudeau et Joseph Arena ont acheté un total de 25 640 actions entre le 15 et le 22 octobre.