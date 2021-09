PHOTO MATTHEW BROWN, ASSOCIATED PRESS

(Londres) Les prix du pétrole se stabilisaient au lendemain de sommets en un mois et demi, alors que des limitations de la production américaine, au moment où la demande grimpe, soutiennent les cours.

Agence France-Presse

Vers 7 h 45, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre valait 75,40 dollars à Londres, en hausse de baisse de 0,08 % par rapport à la clôture de la veille.

À New York, le baril américain de WTI pour octobre cédait de son côté 0,15 % à 72,50 dollars.

La veille, le Brent avait atteint 76,13 dollars et le WTI 73,14 dollars, des plus hauts depuis début août.

« Le Brent n’était plus qu’à 2 dollars de son plus haut de 2021, qui était aussi son plus haut depuis octobre 2018 », souligne Carsten Fritsch, analyste chez Commerzbank, qui juge « probable » que les cours renouent avec ce niveau prochainement.

« La production du golfe du Mexique met beaucoup de temps à se rétablir, deux semaines après le passage de l’ouragan Ida », ajoute-t-il.

En revanche, la production américaine semble moins affectée par la tempête tropicale Nicholas, qui a touché terre au Texas mardi matin.

Cette baisse des extractions américaines compense la hausse de celles de l’OPEP+ (Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés), à un moment où la demande de pétrole est vigoureuse.

Les réserves américaines ont ainsi fortement reculé la semaine dernière (-6,4 millions de barils de brut).

« La hausse continue des prix du gaz, qui commence à inquiéter en Europe, va bénéficier aux prix du pétrole et c’est une situation qui a des chances d’empirer », prévient Jeffrey Halley, analyste chez Oanda.