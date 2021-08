(New York) La Bourse de New York a franchi de nouveaux sommets avec le NASDAQ et le S&P 500 lundi, portée par le ton prudent du patron de la Fed et un retour de l’engouement pour les valeurs technologiques.

Agence France-Presse

Selon des résultats provisoires, l’indice NASDAQ, où se concentrent les valeurs technologiques, a grimpé de 0,90 % à 15 265,89 points, franchissant un nouveau record, de même pour l’indice élargi S&P 500 à 4528,76 points (+0,43 %). L’indice Dow Jones des valeurs vedettes s’est un peu replié à 35 399,90 points (-0,16 %).