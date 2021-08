(New York) La Bourse de New York qui avait mal démarré lundi, perturbée par des données économiques chinoises décevantes et par des considérations géopolitiques, est parvenue à terminer sur de nouveaux records pour l’indice Dow Jones et le S&P 500.

Agence France-Presse

Selon des résultats provisoires à la clôture, l’indice Dow Jones a terminé en hausse de 0,31 % à 35 624,35 points, un nouveau record après ceux de la semaine dernière.

Nouveau sommet aussi pour le S&P 500 à 4479,66 points (+0,26 %). Le NASDAQ, à forte coloration technologique, est resté dans le rouge à 14 793,76 points (-0,20 %).

Plus de détails à venir.