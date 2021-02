(Paris) Les marchés européens ont terminé en hausse après une séance en ordre dispersé pendant que Wall Street retrouvait le chemin de la progression grâce à une accalmie sur le marché obligataire américain.

Agence France-Presse

À la clôture européenne, Paris a avancé de 0,31 %, Londres de 0,50 % Francfort de 0,80 % et Milan de 0,69 %.

À la mi-séance à Wall Street vers 12 h, l’indice Dow Jones gagnait 0,87 %, le NASDAQ 0,44 % et le S&P 500 0,70 %, après une ouverture en baisse.

Le retournement de tendance s’est réalisé grâce à une accalmie sur le marché obligataire américain, objet de toutes les craintes en ce moment car il est le reflet des anticipations d’inflation.

Le bon du Trésor américain à dix ans évoluait à 1,38 % après avoir atteint plus tôt en séance 1,42 %, au plus haut depuis un an.

Le taux d’emprunt allemand à dix ans, qui fait référence en zone euro, évoluait à -0,30 % après avoir atteint un peu plus tôt -0,27 %, et le taux français -0,05 % après être passé tout près du seuil symbolique de 0 % pour la première fois depuis la mi-2020.

Jerome Powell a répété mardi que la Banque centrale américaine allait maintenir sa politique accommodante de soutien à l’économie et a balayé les craintes sur une possible inflation galopante dans les prochains mois.

« Les craintes inflationnistes demeurent, malgré le ton apaisant des responsables », souligne tout de même Milan Cutkovic, analyste pour Axi.

De plus, « un certain nombre d’investisseurs préfèrent vendre leurs actions et acheter des bons du Trésor américain », plus rémunérateurs que dans un passé récent, souligne Valentin Bulle, gérant à Dôm Finances.

Les investisseurs étaient focalisés cette après-midi sur les prises de parole de plusieurs membres de la Banque centrale américaine, à commencer par celle de son président, auditionné devant la Chambre des Représentants.

Plus tôt mercredi, le Nikkei à Tokyo a chuté de 1,61 % à la clôture et l’indice composite Hang Seng à Hong Kong a plongé de 2,99 %, pâtissant d’un projet d’augmenter une taxe sur les opérations boursières pour la première fois en près de 30 ans.

Fnac Darty s’envole

L’action du groupe de distribution a décollé de 9,58 % à 51,70 euros après qu’il a fait état d’une situation financière « solide » en 2020 malgré la pandémie, ce qui va lui permettre de reverser un dividende à ses actionnaires.

Bayer veut vendre une division

Le chimiste allemand (+3,32 % à 55,11 euros) a affirmé mercredi vouloir vendre sa division « Environmental Science Professional », dédiée à la vente de pesticides pour un usage non agricole, afin de se concentrer sur ses activités agrochimiques.

Prises de bénéfices pour Puma

L’équipementier sportif s’affichait en queue du MDax, victime de prises de bénéfices (-2,07 % à 85,36 euros). Il prévoit une « augmentation modérée » du chiffre d’affaires et une « amélioration significative » à la fois du résultat opérationnel (EBIT) et du résultat net en 2021, après une baisse de ce dernier de 70 % en 2020, à 78,9 millions d’euros.

Du côté des devises, du pétrole et du bitcoin

Vers 13 h, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril remontait à Londres par rapport à la clôture de mardi, à 66,15 dollars (+2,59 %).

Le baril américain de WTI pour le même mois prenait dans le même temps 2,48 % à 63,22 dollars.

L’euro perdait 0,07 % face au billet vert, à 1,2141 dollar pour un euro tandis que la livre reculait de 0,04 %, à 1,4104 dollar.

Le bitcoin continuait ses montagnes russes, valant autour de 49 947 dollars (+4 % sur la séance) après avoir chuté de plus de 10 % la veille.