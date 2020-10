(New York) La Bourse de New York plongeait dans le rouge à l’ouverture mercredi à moins d’une semaine de l’élection présidentielle, les investisseurs redoutant l’impact économique de la remontée des cas de coronavirus dans le monde.

Agence France-Presse

Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, qui évoluait à son plus bas niveau en un peu plus d’un mois, baissait de 2,22 % à 26 853,94 points vers 10 h.

Le NASDAQ, à forte coloration technologique, perdait 2,55 % à 11 139,32 points.

L’indice élargi S&P 500 abandonnait 1,98 % à 3323,67 points.

L’indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto cédait 225,81 points à 15 795,13 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien se négociait à 75,29 cents US, en baisse par rapport à son cours moyen de 75,96 cents US de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut reculait de 2,17 $ US à 37,40 $ US le baril, tandis que celui de l’or plongeait de 31,40 $ US à 1880,50 $ US l’once. Le prix du cuivre perdait pour sa part 4 cents US à 3,06 $ US la livre.

« Le malaise du marché mondial s’intensifie concernant les implications économiques des réponses à la hausse persistante des nouveaux cas de COVID-19 aux États-Unis et en Europe », ont souligné les analystes de Schwab.

La veille, Wall Street, après un lundi déjà dans le rouge, était restée en mode d’attente : le Dow Jones Industrial Average avait reculé de 0,80 %, le NASDAQ s’était en revanche apprécié de 0,64 %. L’indice élargi S&P 500 avait baissé de 0,30 %.

« Les investisseurs sont aux prises avec trois principaux vents contraires », a résumé Art Hogan, stratège pour National Holdings : « l’accroissement des cas de COVID-19 avec une moyenne de 70 000 nouveaux cas par semaine pour la première fois […], le fait qu’on n’a pas eu de relance budgétaire et enfin l’incertitude de l’élection présidentielle ».

« Les hospitalisations liées à la COVID-19 ont grimpé d’au moins 10 % la semaine dernière dans 32 États » américains, a encore souligné l’analyste.

Le marché digérait également une salve de résultats, dont ceux de Boeing, qui a annoncé 7000 nouvelles suppressions d’emplois d’ici fin 2021. Le groupe aura au total supprimé 30 000 postes en deux ans. Le titre de l’avionneur perdait 2,22 % à 10 h.

Malgré un bénéfice en forte hausse pour son troisième trimestre, UPS, qui a continué de surfer sur l’explosion du commerce en ligne, alimenté par la pandémie, perdait 5,24 %. Les grands titres de la tech glissaient comme Amazon (-2,85 %), Apple (-3,62 %) Facebook (-4,30 %) et Tesla (-3,48 %).

En dépit de solides résultats grâce au « cloud » (informatique à distance), Microsoft a divulgué mardi soir des perspectives qui ont déçu les marchés : le titre lâchait 3,59 %.

Les investisseurs attendaient aussi les chiffres trimestriels des biotech Gilead et Amgen, ainsi que de Ford, après la clôture.

Mercredi, les Bourses mondiales étaient également sous pression, les investisseurs craignant des tours de vis supplémentaires en Europe, dans les mesures sanitaires, pour enrayer l’épidémie.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine glissait un peu à 0,7576 % contre 0,7676 % mardi soir.

– Avec La Presse Canadienne