(New York) La Bourse de New York creusait ses pertes mercredi à moins d’une semaine de l’élection présidentielle, les investisseurs s’inquiétant de la remontée des cas de coronavirus dans le monde.

Agence France-Presse

Un peu avant 11 h, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average lâchait 3,03 % à 26 631,16 points. Le NASDAQ, à forte coloration technologique, qui évoluait à son plus bas niveau en un mois, perdait aussi 3,07 % à 11 080,81 points.

Les Bourses mondiales étaient également sous pression, les investisseurs craignant des tours de vis supplémentaires en Europe, dans les mesures sanitaires, pour enrayer l’épidémie.

L’indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto cédait 351,85 points à 15 669,09 points, tiré vers le bas notamment par la baisse des cours des matières premières.

À New York, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles perdait 775,45 points à 26 687,74 points, tandis que l’indice élargi S&P 500 rendait 95,49 points à 3295,19 points. L’indice composé du Nadsaq retraitait de 337,71 points à 11 093,64 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien se négociait à 75,13 cents US, en baisse par rapport à son cours moyen de 75,96 cents US de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut reculait de 2,11 $ US à 37,46 $ US le baril, tandis que celui de l’or plongeait de 37,30 $ US à 1874,60 $ US l’once. Le prix du cuivre perdait pour sa part 5 cents US à 3,05 $ US la livre.

– Avec La Presse Canadienne