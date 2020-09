Minée par l’incertitude, Wall Street en recul

(New York) La Bourse de New York cédait du terrain lundi en début de séance, affectée par de multiples incertitudes et les difficultés des piliers technologiques : le Dow Jones perdait 1,68 %, le NASDAQ abandonnait 1,60 % et le S&P 500 cédait 1,55 %.