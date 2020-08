(New York et Toronto) Les bourses de New York et de Toronto ont terminé en hausse jeudi, tirées une nouvelle fois par de grands noms du secteur technologique après la diffusion d’indicateurs mitigés sur l’économie américaine.

Agence France-Presse et La Presse canadienne

Selon des résultats provisoires à la clôture, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, s’est apprécié de 0,17 % à 27 740,04 points et le NASDAQ, à forte coloration technologique, a pris 1,06 % à 11 264,95 points, un niveau inédit.

L’indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto a gagné 29,38 points pour clôturer à 16 606,76 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est échangé au cours moyen de 75,79 cents US, par rapport à son cours moyen de 75,92 cents US de mercredi.

À la Bourse des matières premières de New York, le prix du baril de pétrole a retraité de 29 cents US, à 42,82 $ US, tandis que le prix de l’or a échappé 23,80 $ US, à 1946,50 $ US l’once. Le prix de la livre de cuivre a terminé à 2,98 $ US, en baisse d’environ cinq cents US.