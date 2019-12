(Montréal) La valeur totale des entreprises québécoises cotées aux bourses de Toronto et TSX-Croissance vient d’établir un record historique de 480,7 milliards, selon le plus récent relevé mensuel d’activités au Groupe TMX, qui chapeaute les deux principaux marchés d’actions au Canada.

Martin Vallières

La Presse

Cette valeur record du Québec Inc en Bourse représente une hausse de 21 % par rapport au montant de 396,4 milliards qui avait compté au 31 décembre 2018, après la correction boursière du quatrième trimestre.

À plus long terme, cette valeur boursière de 480,7 milliards s’avère rehaussée de seulement 19 % par rapport à son niveau de 402,8 milliards comptabilisé il y a cinq ans, au 31 décembre 2014. Mais sur une décennie, la valeur du Québec Inc en Bourse a plus que doublé (111 %) par rapport à son niveau de 227,6 milliards mesuré en 2010.

Par ailleurs, pour la quatrième année consécutive, le nombre d’entreprises québécoises cotées aux bourses de Toronto et TSX-Croissance est en légère hausse en cette fin d’année 2019 par rapport à l’année précédente.

Selon le plus récent relevé mensuel du Groupe TMX, on en comptait 213 en date du 30 novembre dernier par rapport à 205 un an plus tôt, 198 en fin d’année 2017 et 197 en fin d’année 2016.

D’ailleurs, ce nombre de 197 entreprises québécoises cotées en bourse canadienne en 2016 représentait un creux de la décennie par rapport au sommet de 283 entreprises qui avaient été répertoriées en 2010.