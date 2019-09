Voici les principaux événements qui retiendront l'attention cette semaine dans l'actualité économique et boursière.

Martin Vallières

La Presse

Bulletin de santé de l’industrie

Alors que l’ensemble de l’économie américaine semble encore en élan favorable, c’est dans les principaux secteurs industriels que se multiplient les signaux d’une détérioration de conjoncture depuis quelques mois. Dans ce contexte, les marchés d’investissement seront particulièrement attentifs cette semaine à la mise à jour de deux indicateurs phares de l’économie industrielle : l’indice ISM des gestionnaires manufacturiers en septembre, qui est attendu demain, et la mesure des commandes des manufacturiers en août, attendue jeudi.

Costco en rapport trimestriel

Le détaillant américain considéré des plus performants dans le marché des magasins de grande surface fera le point jeudi sur les résultats trimestriels de fin d’exercice 2019, ainsi que ses perspectives d’affaires à moyen terme. Costco pourra-t-il encore satisfaire les attentes élevées parmi ses actionnaires ? D’autant que les indicateurs de l’économie de consommation en Amérique du Nord, relativement forts jusqu’à récemment, commencent à montrer des signes de détérioration. Parmi les analystes, on anticipe un autre trimestre de croissance avantageuse des ventes et du bénéfice net de l’ordre de 7 % en termes annualisés, aux environs de 47,6 milliards et de 1,1 milliard respectivement. Pour tout l’exercice 2019 chez Costco, qui s’est terminé le 1er septembre, les analystes anticipent des revenus accrus de 8 %, autour de 152 milliards.