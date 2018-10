Pfizer surpasse les attentes au 3e trimestre

Le fabricant du traitement pour le dysfonctionnement érectile Viagra et de celui pour la douleur névralgique Lyrica a affiché mardi un bénéfice net de 4,11 milliards US, soit 69 cents US par action.

Après ajustements pour exclure les gains et les coûts non récurrents, la société pharmaceutique new-yorkaise a indiqué que son bénéfice par action avait atteint 78 cents US. Ce résultat a dépassé les attentes des analystes, qui visaient un bénéfice de 76 cents par action, selon les prévisions recueillies par Zacks Investment Research.

Les recettes se sont chiffrées à 13,3 milliards US, en hausse de 1 %, sous l'impulsion des ventes de Lyrica, du médicament contre les accidents vasculaires cérébraux Eliquis, et du vaccin Prevnar 13 contre les infections à pneumocoque qui peuvent entraîner des maux d'oreilles, des infections sanguines et la pneumonie.

Pfizer a réduit ses prévisions et vise maintenant un bénéfice d'entre 2,98 $ US et 3,02 $ US par action pour l'ensemble de son exercice, comparativement à sa prévision de juillet, qui évoquait plutôt la fourchette entre 2,95 $ US à 3,05 $ US. La société a également abaissé ses prévisions de revenus pour 2018, la faisant passer entre 53,0 milliards US et 53,7 milliards US, par rapport à celle d'entre 53 milliards US à 55 milliards US précédemment.

Le chef de la direction de Pfizer, Ian Read, qui sera remplacé en janvier par le chef de l'exploitation actuel, Albert Bourla, a indiqué dans une déclaration qu'il faisait confiance à la nouvelle équipe de direction que son successeur est en train de bâtir. Le directeur financier, Frank D'Amelio, le directeur de la recherche, Mikael Dolsten, ainsi que d'autres dirigeants resteront en poste, mais de nouveaux responsables s'occuperont du secteur des médicaments innovants et du segment de la santé essentielle, qui vend principalement des médicaments non brevetés.

Pfizer a noté que de janvier à septembre, elle avait versé 6 milliards US en dividendes aux actionnaires et racheté pour 7,2 milliards US d'actions. Elle a encore un montant de 7,4 milliards US réservé pour des rachats d'actions supplémentaires.