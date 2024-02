La Caisse de dépôt et placement avait acheté ses premières actions de TFI l’été dernier avant de continuer à en accumuler de façon énergique durant l’automne.

La Caisse de dépôt et placement du Québec vient de bonifier significativement ses placements dans BCE et TFI.

Le plus grand investisseur institutionnel de la province a acheté pour approximativement 100 millions de dollars d’actions du géant montréalais des télécoms et pour un montant sensiblement équivalent en actions de l’entreprise montréalaise de camionnage durant les trois derniers mois de 2023.

Comptant parmi les 10 plus importants actionnaires des deux entreprises, la Caisse a ainsi fait bondir de 15 % son investissement dans BCE et de plus de 50 % celui dans TFI par rapport à ce qu’elle détenait au cours du trimestre précédent.

La Caisse a acheté près de 2 millions d’actions de BCE au cours des mois d’octobre, novembre et décembre et a acheté 660 000 actions de TFI durant la même période, selon une déclaration réglementaire déposée dans les derniers jours auprès des autorités boursières américaines.

Le document envoyé à la Securities & Exchange Commission ne précise toutefois pas les dates exactes des transactions ni les prix payés pour acheter les actions.

La valeur totale des actions de BCE détenues par la Caisse en date du début d’année s’élève aujourd’hui à 740 millions de dollars canadiens.

BCE a annoncé il y a deux semaines une importante restructuration comprenant l’élimination de 4800 emplois et une augmentation de son dividende annuel moins importante que par les années passées.

Dans le document réglementaire étalant les actions cotées en Bourse aux États-Unis dans son portefeuille pour entreprendre l’année 2024, la Caisse révèle aussi avoir abaissé de 25 % la taille de son placement dans Telus au cours du quatrième trimestre de 2023, mais précise qu’elle détenait toujours un peu plus de 2 millions d’actions de Telus. Cet investissement a aujourd’hui une valeur approximative de 50 millions de dollars canadiens.

La vente par la Caisse de 731 000 actions de Telus à l’automne suit la vente de 1,5 million d’actions de Telus au trimestre estival.

La Caisse a par ailleurs ajouté près d’un demi-million d’actions de Rogers en portefeuille dans la dernière ligne droite de 2023. L’achat d’actions de Rogers en fin d’année est évalué à une vingtaine de millions de dollars.

L’occasion TFI

Dans le cas de TFI, la Caisse avait acheté ses premières actions l’été dernier avant de continuer à en accumuler de façon énergique durant l’automne. En peu de temps, la Caisse est vite devenue un très gros actionnaire de l’entreprise.

La direction de TFI a récemment indiqué qu’elle évaluait les avantages potentiels d’une séparation en deux sociétés publiques distinctes, l’une comprenant le segment du transport de lots complets et l’autre comprenant les segments du transport de lots brisés, de colis et courrier, et de logistique.

« Cette démarche permettrait de débloquer une valeur significative pour l’action », commente l’analyste Kevin Chiang, de la CIBC, dans une récente note envoyée à ses clients.

Selon cet expert, l’évaluation du titre de TFI est tirée vers le bas par ses activités de transport de lots complets. La question est de savoir si un essaimage supprimerait réellement l’escompte pour holding associé au titre et dégagerait la valeur espérée.

TFI pourrait être en mesure d’envisager de se séparer en deux sociétés distinctes l’année prochaine, souligne Kevin Chiang. « Alors que les dirigeants évaluent une séparation potentielle des activités, nous considérons qu’il s’agit d’un catalyseur potentiel important », précise-t-il.

Le titre de TFI cartonne en Bourse et se situe à un sommet historique. Il frôle aujourd’hui la barre des 200 $ à Toronto alors qu’il valait une vingtaine de dollars au début de la pandémie, en mars 2020. La croissance de TFI, propulsée notamment par de multiples acquisitions, a été fulgurante au cours des dernières années.

La direction de la Caisse n’a pas souhaité commenter ses investissements dans BCE et TFI autrement qu’en indiquant simplement que ses transactions font partie « d’exercices de rééquilibrage de portefeuille ».

La Caisse en dira davantage jeudi sur ses activités et ses résultats lors de la présentation de sa performance pour l’année 2023.