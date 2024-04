(San Francisco) Netflix a annoncé jeudi avoir gagné 9,3 millions d’abonnés supplémentaires au cours du premier trimestre 2024, portant son total à près de 270 millions, alors que le marché s’attendait à un ralentissement de la croissance du géant du streaming.

Julie JAMMOT Agence France-Presse

L’entreprise américaine a réalisé 9,37 milliards de dollars de revenus et 2,3 milliards de bénéfice net au premier trimestre, d’après son communiqué, des résultats en hausse sur un an et également supérieurs à ses prévisions et à celles des analystes.

« Nous avons construit une formule gagnante difficile à reproduire », s’est félicité le groupe californien, citant « une offre solide, un système de recommandations supérieur et une base de fans divers et passionnés ».

La plateforme avait déjà démarré 2024 en grande pompe avec 13 millions d’abonnés supplémentaires gagnés pendant la saison des fêtes, grâce notamment à sa politique plus stricte en termes de partage des comptes entre utilisateurs et à son abonnement moins cher avec de la publicité.

« Netflix continue de faire la nique à ses concurrents. Il a gagné plus d’abonnés que ne le prévoyaient de nombreux analystes, dont moi-même », a réagi Ross Benes, de Emarketer.

« Esprit d’innovation »

« Cela indique que le partage de mots de passe était encore plus courant qu’on ne le pensait, car Netflix continue de convertir les spectateurs parasites en utilisateurs payants », a-t-il ajouté.

L’analyste avertit cependant que le service de streaming « risque de perdre son esprit d’innovation » s’il devient plus sélectif dans la production de contenus, afin de faire des économies.

Cette année le pionnier du secteur va pouvoir compter sur de nouvelles saisons de séries à succès, comme Bridgerton et surtout Squid Game, la série sud-coréenne où des candidats risquent leur vie lors de jeux d’enfants cruels dans l’espoir de remporter des millions.

La plateforme a aussi dévoilé le mois dernier une nouvelle série réalisée par les créateurs de Game of Thrones, Le problème à 3 corps, adapté d’un grand succès de librairie en Chine, évoquant un monde parallèle de l’humanité qui a noué des liens avec une société extraterrestre.

Mais Netflix ne doit plus seulement se battre pour attirer et retenir l’attention des spectateurs, il doit aussi séduire les annonceurs, note Mike Proulx, vice-président de Forrester.

La plupart des plateformes de streaming proposent désormais une formule d’abonnement avec de la publicité, donc « les marques disposent désormais de plus nombreuses options d’investissement dans les médias et Netflix doit rivaliser pour obtenir une part de ces budgets », souligne le directeur de recherche.

Match de boxe

En janvier, l’entreprise a passé un accord de diffusion sur dix ans avec la ligue professionnelle américaine de catch WWE, moyennant 5 milliards de dollars.

En mars, elle a annoncé un partenariat avec Most Valuable Promotions pour un match entre le youtubeur et apprenti boxeur Jake Paul et la légende des rings Mike Tyson, qui sera diffusé en direct sur la plateforme fin juillet.

« Les évènements de ce type attirent les annonceurs, car ils suscitent beaucoup d’attention et permettent aux marques de s’associer avec des formats publicitaires plus personnalisés », explique Mike Proulx.

« Nous en sommes à 23 millions d’utilisateurs mensuels actifs » de la formule avec de la pub, s’était félicité Greg Peters, codirecteur général, lors d’une conférence téléphonique en janvier.

Il avait expliqué que son groupe veut faire grandir son activité publicitaire, mais sans s’attendre à ce qu’elle devienne un moteur majeur de croissance de ses revenus dès cette année.

« Je dirais que nous avons des années de travail devant nous avant que la publicité ait un impact matériel sur notre activité générale », avait-il ajouté.

À Wall Street, le titre de Netflix perdait plus de 4 % lors des échanges électroniques après la clôture de la Bourse jeudi, une baisse attribuée à une prévision de chiffre d’affaires moins haute qu’escomptée pour le trimestre en cours.