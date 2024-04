(New York) Les actions de la société de médias de Donald Trump, Trump Media and Technology Group (TMTG), ont chuté lundi à Wall Street alors que l’ex-président des États-Unis et nouveau candidat à la Maison-Blanche est traduit en justice à New York.

Agence France-Presse

Les actions de TMTG, qui chapeaute le réseau social Truth Social perdaient 15,91 % à 27,41 dollars vers 10 h 40 (heure de l’Est), alors que débute, à New York, un procès contre Donald Trump pour paiements dissimulés.

La valorisation de DJT, le symbole du groupe à Wall Street, qui avait atteint près de 11 milliards de dollars à son premier jour de cotation le 26 mars dernier, a fondu de près des deux tiers depuis.

Lundi matin, la capitalisation boursière de TMTG, qui chapeaute le réseau social Truth Social, s’inscrivait à 3,7 milliards de dollars.

Cette nouvelle chute spectaculaire du titre intervient alors que s’est ouvert lundi, à New York, le premier procès pénal contre Donald Trump. Au tribunal, le candidat présidentiel républicain, a dénoncé une « attaque » contre l’Amérique.

Il est jugé pour une affaire de paiements destinés à acheter, via des fonds de campagne, le silence de l’ancienne vedette du porno Stormy Daniels en 2016, à quelques jours des élections présidentielles.

La société TMTG, qui s’est introduite en Bourse via une fusion avec un véhicule coté de type SPAC, a, par ailleurs, soumis lundi aux autorités boursières de la SEC des documents d’enregistrement de nouveaux titres.

Mais il s’agit de la conversion d’options d’achats (warrants) qui n’apporteront pas de nouveaux financements immédiats à TMTG, selon un avis de la société.

L’ancien président est le principal actionnaire de la société, détenant presque 60 % des actions.

Selon les statuts de la société déposés à la SEC, TMTG « aspire à construire une puissance médiatique et technologique capable de rivaliser avec le consortium médiatique libéral ».

« TMTG a été fondée pour lutter contre les grandes entreprises technologiques », poursuit le texte qui cite « Meta, X, Alphabet, Netflix, Amazon et autres ».