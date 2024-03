L’activité du groupe a reculé sur le trimestre, achevé le 29 février, pour atteindre 21,7 milliards de dollars contre 22,2 milliards un an plus tôt. C’est un peu en-dessous du consensus (21,95 milliards).

(New York) Le groupe américain de livraison de lettres et de colis Fedex a publié jeudi un bénéfice net pour le troisième trimestre de son exercice décalé meilleur qu’anticipé par les analystes, malgré un contexte « difficile » au niveau de la demande.

Agence France-Presse

« Fedex livre un nouveau trimestre avec une amélioration de sa rentabilité dans un environnement resté difficile concernant la demande », a commenté Raj Subramaniam, patron du groupe, cité dans un communiqué.

« Nous effectuons de véritables progrès dans notre processus de transformation, tout en renforçant la valeur de notre offre et en améliorant l’expérience pour les clients », a-t-il ajouté, disant n’avoir « jamais été plus confiant au sujet de notre avenir tandis que nous bâtissons un réseau plus flexible, plus efficace et plus intelligent ».

L’activité du groupe a reculé sur le trimestre, achevé le 29 février, pour atteindre 21,7 milliards de dollars contre 22,2 milliards un an plus tôt. C’est un peu en-dessous du consensus (21,95 milliards).

En revanche, il a fait un chouia mieux avec son bénéfice net : 879 millions de dollars, pour 874 millions attendus. Par rapport au troisième trimestre de l’exercice précédent, le bénéfice net augmente de 14 %.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels – référence pour les marchés –, il ressort à 3,89 dollars pour 3,43 dollars attendus par le consensus.

Dans les échanges électroniques après la fermeture de la Bourse de New York, le titre Fedex bondissait de 13,04 % vers 16 h 45.

Dans son communiqué, le groupe de Memphis (Tennessee) insiste sur l’amélioration de son bénéfice et de sa marge opérationnels en dépit de la glissade de son chiffre d’affaires, affirmant que c’était notamment grâce à la mise en œuvre de son plan d’entreprise Drive.

Ce programme doit se traduire par une réduction permanente de coûts de 1,8 milliard de dollars à fin 2024.

Pour l’ensemble de son exercice, le groupe table sur un recul inférieur à -5 % de son chiffre d’affaires et sur un bénéfice net par action à données comparables de 15,65 à 16,65 dollars (hors ajustements comptables liés au dispositif de retraite), contre 15,35 à 16,85 dollars prévus auparavant.

Très dépendants des échanges commerciaux et du dynamisme de l’économie, les résultats et prévisions des groupes de messagerie sont souvent considérés comme des indicateurs avancés de la conjoncture.