(New York) L’action du groupe américain de vêtements et d’équipements sportifs Nike a trébuché jeudi sur les perspectives moroses à court terme évoquées lors de l’annonce des résultats de son troisième trimestre décalé, malgré une année olympique.

Agence France-Presse

Le groupe, critiqué ces derniers mois par des analystes pour son manque de nouveaux produits sortant du lot depuis un certain temps, a publié des résultats trimestriels en léger repli par rapport à la même période de l’année précédente. Pour autant, ils sont supérieurs aux attentes du consensus.

Dans un premier temps, le cours du groupe a augmenté dans les échanges électroniques après la fermeture de Wall Street, avant de plonger en zone négative dans le sillage de propos du directeur financier Matthew Friend pendant une audioconférence avec des analystes.

À 19 h 30, l’action perdait 6,97 %.

M. Friend a anticipé une petite hausse, de seulement 1 %, des ventes pour le trimestre en cours – le quatrième trimestre de son exercice fiscal.

Une déclaration qui est intervenue quelques heures après que la Fédération nationale de football (DFB) allemande a choisi Nike comme équipementier pour la période 2027-2034, plutôt qu’Adidas. Mettant ainsi fin à plus de 70 ans de fidélité avec le groupe allemand.

M. Friend s’attend également à une baisse inférieure à -5 % au premier semestre de son prochain exercice, à cause de « perspectives macro-économiques modérées à travers le monde ».

Ceci malgré l’été olympique à Paris.

Le chiffre d’affaires de Nike au troisième trimestre, achevé le 29 février, est resté stable sur un an pour atteindre 12,43 milliards de dollars (12,39 milliards un an plus tôt). Le bénéfice net ressort à 1,2 milliard de dollars (-5 % sur un an).

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels – référence pour les marchés –, le bénéfice net est de 77 cents, contre 75 attendus et 79 cents un an plus tôt.

Ces résultats ont été amputés d’environ 400 millions de dollars, une charge exceptionnelle liée à des indemnités de licenciement, a expliqué le directeur financier.

En publiant fin décembre ses résultats du trimestre précédent, Nike avait annoncé avoir identifié jusqu’à deux milliards de dollars d’économies sur trois ans, avec davantage d’automatisation, une refonte de ses gammes et une réduction de ses effectifs dont l’ampleur n’a pas été précisée.

M. Friend a prévenu que les résultats du groupe pourraient, sur le court terme, être affectés par la « transition » entre ses anciennes et ses nouvelles collections.

Le patron John Donahoe a promis des « avancées majeures » dans les prochains mois, focalisées notamment sur la ligne de chaussures « Air » et dopées par de récentes nominations pour « aiguiser notre concentration sur le sport ».

« Nous agissons avec diligence tandis que nous effectuons les ajustements nécessaires pour gagner », a assuré M. Donahoe, faisant référence au contrat soufflé à Adidas.