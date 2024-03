L’entreprise lavalloise a indiqué mercredi que ses revenus ont atteint 19,6 milliards US lors du trimestre clos le 4 février, en baisse de 433,1 millions US par rapport au même trimestre lors de l’exercice précédent.

(Laval) Alimentation Couche-Tard a rapporté un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 623,4 millions US pour son troisième trimestre, en baisse de 15,5 % par rapport à celui de 737,4 millions US pour la même période un an plus tôt.

La Presse Canadienne

Couche-Tard a attribué cette baisse à un prix de vente moyen moins élevé du carburant et à « la faiblesse de l’achalandage alors qu’une partie de (ses) clients demeure affectée par des conditions économiques difficiles ».

Les volumes de carburant par magasin comparable ont en effet diminué de 0,8 % aux États-Unis et de 1,9 % en Europe et dans les autres régions, mais ils ont augmenté de 0,2 % au Canada, a noté Couche-Tard.

Le bénéfice s’est chiffré à 65 cents US par action, comparativement à 73 cents US par action au troisième trimestre de l’exercice 2023.

Dans un communiqué, le président et chef de la direction d’Alimentation Couche-Tard, Brian Hannasch, a souligné que l’entreprise « continue de faire face à un climat actuel d’instabilité économique, en particulier aux États-Unis ».

Il a toutefois assuré que l’entreprise continuera de miser sur son offre de marques privées et sur le déploiement de ses programmes de fidélité pour « apporter de la valeur à (ses) clients », dont certains sont confrontés à des contraintes financières.

M. Hannasch a noté qu’en janvier, Couche-Tard a finalisé l’acquisition de certains actifs européens de TotalEnergies, ce qui lui a permis d’ajouter 2175 succursales à son réseau et de faire son entrée dans quatre nouveaux pays.

Une conférence téléphonique avec des analystes est prévue jeudi matin au sujet des plus récents résultats de Couche-Tard.