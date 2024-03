Canada Les prix en baisse, selon trois patrons de télécommunications

Les dirigeants des trois plus grandes sociétés de télécommunications du Canada ont fait valoir que les prix de la téléphonie et de l’internet étaient en baisse lors d’une comparution devant les députés, lundi, citant l’utilisation accrue des données, les coûts élevés du spectre et les conditions réglementaires comme raisons pour lesquelles les Canadiens pourraient penser le contraire.