(New York) La Bourse de New York a terminé sur une note contrastée, mercredi, fatiguée par la poussée des derniers mois et sapée par le repli des valeurs technologiques, même si des titres moins glamour ont pris le relais.

Le Dow Jones a grappillé 0,10 %, l’indice NASDAQ a abandonné 0,54 % et l’indice élargi S&P 500 a cédé 0,19 %.

« Vu la séquence exceptionnelle des trois ou quatre derniers mois, il est raisonnable de penser que le rythme va ralentir », a commenté Angelo Kourkafas, analyste d’Edward Jones.

Les indices ont même piqué du nez en fin de séance, manquant d’allant lors d’une journée privée d’indicateur macroéconomique notable ou de publications d’entreprises majeures.

La place new-yorkaise a ployé sous le poids de plusieurs grands noms du secteur technologique, de nouveaux objets de prises de bénéfices.

Les grands acteurs des microprocesseurs, Nvidia (-1,12 %), AMD (-3,93 %), Broadcom (-2,63 %), Qualcomm (-2,21 %) ou Intel (-4,44 %) ont ainsi traversé quelques turbulences.

Parmi les astres de la nouvelle économie, Tesla (-4,54 %) a aussi souffert, après un abaissement de recommandation des analystes de Wells Fargo.

Ils s’inquiètent d’un ralentissement des ventes, estimant que l’effet de la politique tarifaire agressive du constructeur automobile s’érode progressivement.

Ayant récupéré une partie de leur mise placée sur la technologie, les investisseurs ont jeté leur dévolu sur des sociétés qui avaient peu capté la lumière depuis le début de l’année.

La chaîne Lowe’s (+1,71 %), la banque Morgan Stanley (+2,64 %), le constructeur de tracteur et engins de jardinage Deere (+1,66 %) ou la société d’investissement Blackstone (+1,96 %) ont fait partie de ce cortège.

« Les investisseurs effectuent une rotation, rééquilibrent leurs portefeuilles et les diversifient », observe Angelo Kourkafas.

« Ils partent du principe que l’économie va échapper à la récession, que l’inflation va se modérer et que la Fed (la banque centrale américaine) va finir par desserrer le frein et se sentent à l’aise pour effectuer un repositionnement, sans retirer leur argent du marché », selon l’analyste.

Les opérateurs attendent la publication, jeudi, des ventes de détail aux États-Unis pour le mois de février, ainsi que celle de l’indice des prix à la production (PPI).

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d’État américains à 10 ans s’est tendu, à 4,19 % contre 4,15 % la veille en clôture.

US Steel a trébuché (-12,77 %) après que plusieurs médias américains ont rapporté que le président américain Joe Biden allait émettre publiquement des réserves au rachat de l’aciériste par son concurrent japonais Nippon Steel.

L’information a bénéficié aux concurrents américains d’US Steel, notamment Nucor (+0,66 %) et Steel Dynamics (+1,99 %).

Les pétroliers ont profité de la remontée des cours de l’or noir, après de nouvelles frappes de drones ukrainiens en territoire russe, qui ont notamment ciblé une raffinerie russe à Riazan.

Chevron (+1,32 %), ExxonMobil (+1,12 %) et Marathon Petroleum (+4,24 %) ont tous fini dans le vert. Le courant s’est propagé aux minières, telles Freeport-McMoRan (+7,56 %) et Mosaic (+1,88 %).

McDonald’s a reculé (-3,89 %) après que son directeur financier, Ian Borden, a fait état de ventes décevantes en Chine en début d’année.

Snap, maison mère du réseau social Snapchat, a été recherché (+1,10 %), alors que la Chambre des représentants a adopté, mercredi, un texte qui contraindrait, en cas de vote favorable au Sénat, le chinois ByteDance à se séparer de sa filiale TikTok, sous peine d’interdiction aux États-Unis.

Toronto en hausse de plus de 100 points

Des gains dans le secteur de l’énergie ont permis à la Bourse de Toronto de clôturer en hausse, mercredi, alors que les marchés américains ont été mitigés.

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois a clôturé en hausse de 139,09 points, à 21 970,11 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est négocié à 74,23 cents US, comparativement à son cours moyen de 74,08 cents US de mardi.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a gagné 2,16 $ US à 79,72 $ US le baril. Celui du gaz naturel a échappé 6 cents US à 1,66 $ US le million de BTU.

Le prix de l’or a bondi de 14,70 $ US à 2180,80 $ US l’once et celui du cuivre a pris 13 cents US à 4,06 $ US la livre.

La Presse Canadienne