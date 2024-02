(Berlin) Une autre journée de grève des employés qui travaillent au sol de la compagnie aérienne Lufthansa, en Allemagne, est prévue mardi dans sept aéroports du pays. Ce moyen de pression fait suite à un débrayage similaire au début du mois.

Associated Press

Dans une déclaration dimanche, le syndicat Verdi a précisé que la grève du 20 février affectera les aéroports de Francfort et Munich, les deux principaux points d’embarquement et de débarquement de Lufthansa, ainsi que Berlin, Düsseldorf, Hambourg, Cologne-Bonn et Stuttgart. Cette journée de débrayage se déroulera à compter de 4 h mardi jusqu’à 7 h 10 le lendemain matin.

Jusqu’à présent, 27 heures de grève dans cinq des mêmes aéroports le 7 février ont incité la compagnie aérienne à annuler des centaines de vols.

Le syndicat réclame des augmentations de salaire de 12,5 %, soit au moins 500 euros (726 $ CAN) de plus par mois, dans les négociations pour environ 25 000 employés, y compris le personnel d’enregistrement, de manutention, d’entretien et de fret.

Ces « grèves d’avertissement » de plusieurs heures ou d’une journée sont une tactique courante dans les négociations contractuelles allemandes.

Une série de pourparlers amorcée le 12 février n’a abouti à aucun accord.

Un retour à la table de négociations est prévu mercredi.