Le Mouvement Desjardins compte réduire de 30 % le nombre de ses centres de services et de ses guichets automatiques d’ici la fin de 2026.

Ce sont donc près de 190 centres de services qui devraient cesser leurs activités d’ici cette date. La nouvelle a d’abord été rapportée par Le Soleil.

En entrevue avec le quotidien, la première vice-présidente services aux particuliers du Mouvement Desjardins, Nathalie Larue, explique que « toutes les options », comme la réduction des heures d’ouverture ou le partage de service avec une succursale régionale, sont étudiées avant de procéder à une fermeture.

« Même quand on offre plus d’heures, on arrive à un moment donné où il n’y a plus assez d’utilisateurs pour justifier le maintien de centres de services », souligne-t-elle.

Desjardins vise à centraliser ses services et déplacer les opérations courantes de son réseau physique vers sa plateforme numérique AccèsD. Mme Larue précise d’ailleurs qu’un « accompagnement » sera effectué auprès des membres pour les guider dans cette transition.

« On ne laisse tomber personne », assure-t-elle.

Desjardins poursuit ainsi sa vague de fermetures amorcée il y a quelques années. L’institution a fermé 58 centres de services dans la province en 2022. L’année dernière, 62 caisses ont cessé leurs activités. En 2015, Desjardins comptait 1122 centres de services au Québec.