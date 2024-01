(Séoul) Le géant sud-coréen Samsung Electronics a annoncé mercredi une chute de 34,57 % sur un an de son bénéfice net au 4e trimestre 2023, l’attribuant à la faiblesse de la demande pour les produits électroniques grand public.

Agence France-Presse

Entre octobre et décembre, Samsung Electronics a réalisé un bénéfice d’exploitation de 2820 milliards de wons (2,82 milliards de dollars canadiens) contre 4310 milliards un an plus tôt, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Plus de détails à venir.