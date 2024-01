Les travaux préparatoires avaient débuté en début de semaine sur l’immense terrain de 170 hectares qui chevauche les municipalités de Saint-Basile-le-Grand et McMasterville.

Northvolt devra patienter jusqu’à mardi prochain avant de savoir si elle pourra abattre des arbres sur le terrain qui accueillera sa méga-usine de cellules de batteries. L’audience qui devait se pencher sur la demande d’injonction du Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE) a été reportée à la demande de la compagnie.

L’entreprise et Québec, qui sont visés par cette démarche de l’organisme, ont expliqué, vendredi, avoir besoin de plus de temps pour prendre connaissance du « volume assez grand » de documents déposés auprès de la Cour supérieure du Québec.

Dans ce contexte, Northvolt a accepté, vendredi, de temporairement mettre sur pause les activités sur le chantier de sa méga-usine de batteries situé en Montérégie.

Le CQDE tente d’obtenir une injonction provisoire de 10 jours. L’audience devait être le théâtre d’un débat sur cette question. Ce scénario causerait des « préjudices irréparables » à l’entreprise, a plaidé son avocate, Me Nathalie-Anne Béliveau, devant le juge David R. Collier.

Selon l’organisme, une injonction est nécessaire pour déterminer si l’autorisation ministérielle octroyée à Northvolt afin de détruire des milieux humides a été délivrée dans les règles de l’art. Le CQDE en doute.

Les travaux préparatoires avaient débuté en début de semaine sur l’immense terrain de 170 hectares qui chevauche les municipalités de Saint-Basile-le-Grand et McMasterville. On prévoit notamment l’abattage d’environ 14 000 arbres vivants et morts. Le chantier affectera notamment 13 hectares de milieux humides. Le site abrite une zone de nidification du petit blongios, un oiseau considéré comme une espèce vulnérable dont la présence a été détectée à trois reprises depuis 2016.

Pas plus tard qu’en mars dernier, Québec avait bloqué un projet immobilier sur le terrain où s’installera Northvolt en évoquant des préoccupations pour la biodiversité sur le site. Il semble y avoir « deux poids, deux mesures », affirme le Conseil. L’ex-propriétaire de l’endroit, Quartier MC2 – un consortium dans lequel on retrouve l’homme d’affaires Luc Poirier – souhaitait construire plus de 2400 habitations près de la gare de train de banlieue de McMasterville.