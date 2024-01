La Brasserie T! annonce sa fermeture immédiate, entraînant la mise à pied de 130 personnes.

La Presse Canadienne

Les copropriétaires, le chef Normand Laprise et Christine Lamarche, en ont fait l’annonce mercredi, évoquant les frais d’exploitation, l’effet négatif de l’inflation et le roulement de personnel.

La Brasserie T! comptait plusieurs adresses, au quartier montréalais Mile End/Parc-Extension, à Sainte-Thérèse et à Brossard, au Comptoir-Épicerie de l’avenue Beaumont à Montréal, et au Burger T! du Time Out Market de Montréal.

Les actionnaires recherchent déjà des professionnels dans ce domaine désireux d’acquérir les établissements concernés et d’engager les employés actuels, peut-on lire dans un communiqué. Les travailleurs ont été avisés de la nouvelle en matinée mercredi, indique-t-on, et le groupe dit vouloir les aider dans la recherche de postes en restauration.

Le restaurant Toqué!, le vaisseau amiral du groupe mené par Normand Laprise, demeure en fonction et ouvrira le 10 janvier après la pause des Fêtes.

Selon M. Laprise, chef et cofondateur du groupe, la Brasserie T! « fonctionnait bien » et son achalandage était « bon », mais la pandémie s’est produite au pire moment du développement du réseau. Le plan d’expansion lancé en 2019 comprenait une cuisine de production et l’ouverture de cinq restos Brasserie T !, souligne-t-il dans le communiqué, disant prendre la décision de fermer « à regret et en tout dernier recours ».

« Les frais d’exploitation de notre cuisine de production, située sur Beaumont, étaient trop élevés pour fournir seulement trois succursales. Donc, nos opérations étaient déficitaires. Sans pandémie, le développement serait déjà terminé », soutient-il.

Concernant l’inflation, il cite l’augmentation du coût des matières premières, de la construction et des salaires.

M. Laprise et Mme Lamarche disent vouloir assurer la pérennité de Toqué!, « lequel a célébré en 2023 ses 30 ans ».

« Même si la situation de la Brasserie T! a fragilisé financièrement leur groupe, le duo a espoir de vite en stabiliser l’état au cours des prochains mois », peut-on lire dans le communiqué.