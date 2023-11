Marcel Bourassa a acheté Savaria en 1989. L’entreprise était à l’époque un petit fabricant québécois d’ascenseurs fondé 10 ans plus tôt.

Savaria aura un nouveau PDG pour commencer 2024. Le grand patron de l’entreprise de Laval spécialisée dans l’accessibilité pour personnes à mobilité réduite, Marcel Bourassa, cède sa place à l’un de ses fils.

Sébastien Bourassa, actuellement chef de l’exploitation, deviendra président et chef de la direction à compter du 1er janvier prochain.

« Je suis enthousiaste pour l’avenir et honoré par cette opportunité de diriger Savaria », indique Sébastien Bourassa. « Cela a été toute ma vie et j’aime toujours aller sur le terrain pour rencontrer des clients et participer à des installations partout dans le monde. »

Marcel Bourassa a acheté Savaria en 1989. L’entreprise était à l’époque un petit fabricant québécois d’ascenseurs fondé 10 ans plus tôt.

Il avait vu en Savaria une entreprise qui servait une population vieillissante qui aurait besoin de plus en plus de produits d’accessibilité à la maison, dans les véhicules et dans les endroits publics.

L’entreprise s’est développée au fil des années avec l’ajout de nouveaux produits, en réalisant des acquisitions, et en prenant de l’expansion sur le marché américain. Savaria est devenue une entreprise publique en 2002 après avoir fait le saut à la Bourse.

Plus important actionnaire de Savaria en exerçant le contrôle sur environ 20 % des actions de l’entreprise, Marcel Bourassa deviendra président exécutif du conseil d’administration, où il se concentrera notamment sur la stratégie d’acquisition.

Ses trois enfants adultes travaillent tous chez Savaria.

Une « solide » nomination

L’analyste Justin Keywood, de la firme Stifel/GMP, qualifie la nomination du nouveau PDG de « solide ». Il estime que Savaria est en bonne voie pour générer un chiffre d’affaires de 1 milliard de dollars d’ici 2025 (environ 840 millions attendus en 2023).

Sébastien Bourassa a entamé sa carrière au sein de l’entreprise à l’adolescence, où il a commencé sur le plancher en installant des sièges d’escalier puis en dirigeant le bureau des ventes de Montréal.

En 2002, il est devenu directeur de la production de la division des sièges d’escalier chez Savaria. Selon sa biographie, c’est lui qui a suggéré l’établissement d’une présence en Chine afin d’obtenir des avantages concurrentiels sur le plan de la production et dans les relations avec les fournisseurs.

L’ouverture d’une division de Savaria en Chine en 2007 a mené au préassemblage sur place des ascenseurs et des plates-formes élévatrices pour distribution en Amérique du Nord. Sébastien Bourassa a vécu en Chine de 2009 à 2015.

De retour au Canada depuis 2015, il est membre du conseil d’administration de Savaria depuis six ans.

Même si le siège social est situé à Laval, Marcel Bourassa et Sébastien Bourassa résident dans la région du Grand Toronto.

Ils ont par ailleurs tous les deux acheté des blocs d’actions de Savaria sur le marché libre au cours des dernières semaines.

L’action de Savaria a touché au début de novembre son plus bas niveau à la Bourse de Toronto depuis un an. Le cours boursier actuel donne à l’entreprise une valeur supérieure à 1 milliard de dollars.

Savaria emploie aujourd’hui approximativement 2250 personnes.