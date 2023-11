Air Canada affirme qu’elle n’assume aucune responsabilité dans le vol audacieux de 23,8 millions en or et en argent comptant dans ses installations de l’aéroport Pearson de Toronto plus tôt cette année.

La Presse Canadienne

La compagnie aérienne fait face à une poursuite de la société de services de sécurité Brink’s après qu’un voleur est reparti d’un entrepôt d’Air Canada avec la cargaison imposante le 17 avril.

Dans une déclaration de défense, Air Canada a rejeté toutes les allégations de la poursuite de Brink’s, affirmant qu’elle avait respecté son contrat de transport et niant toute conduite imprudente ou inappropriée.

La plus grande compagnie aérienne du pays ajoute que Brink’s n’a pas noté la valeur du transport sur la lettre de transport — un document généralement délivré par un transporteur avec les détails de l’expédition — et que si Brink’s subissait des pertes, un traité multilatéral connu sous le nom de Convention de Montréal limiterait la responsabilité d’Air Canada.

Dans un dossier déposé le mois dernier devant la Cour fédérale, Brink’s a déclaré qu’un individu non identifié avait eu accès à l’entrepôt de fret de la compagnie aérienne et présenté de faux documents environ 40 minutes après l’atterrissage à Pearson d’un vol d’Air Canada en provenance de Zurich.

La déclaration indique que le personnel a ensuite remis 400 kilogrammes d’or sous la forme de 24 lingots — d’une valeur actuelle d’environ 21,1 millions — plus près de 2 millions en argent comptant au voleur, qui s’est rapidement enfui avec la cargaison.