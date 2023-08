(Toronto) Metro a annoncé mercredi avoir conclu une entente de principe avec le syndicat Unifor pour les employés de 27 épiceries de la région du Grand Toronto.

La Presse Canadienne

Les détails de l’accord n’étaient pas immédiatement disponibles.

Dans un communiqué publié mercredi, Metro a qualifié l’accord de « juste et raisonnable », ajoutant qu’il avait été recommandé à l’unanimité par le comité de négociation du syndicat et qu’il mettrait fin au conflit de travail s’il était ratifié.

L’entreprise a indiqué que l’accord serait soumis « sous peu » au vote des salariés.

« Cet accord de principe reconnaît les difficultés économiques auxquelles sont confrontés plusieurs de nos membres », a affirmé Gord Currie, président de la section locale 414 d’Unifor, dans une déclaration.

« Je suis très fier de ces membres et de leur détermination. »

Les employés ont entamé une grève le 29 juillet, après avoir rejeté un accord de principe antérieur que le syndicat avait décrit comme le meilleur depuis des décennies.

Au cours du conflit qui a duré des semaines, les travailleurs de Metro ont lancé des lignes de piquetage secondaires dans deux centres de distribution, empêchant les magasins de recevoir des produits frais, une décision pour laquelle l’épicier a obtenu une injonction provisoire.

Metro et Unifor sont retournés à la table de négociation mardi, un mois après le début de la grève, le jour même où l’injonction a été accordée au détaillant.

Depuis leur dernier contrat, les travailleurs ont vécu une pandémie mondiale, une inflation galopante et des hausses de taux d’intérêt.

Les employés de Metro réclament des salaires plus élevés, ainsi que de meilleures conditions de travail et davantage d’emplois à temps plein. Certains travailleurs ont affirmé avoir du mal à payer leurs courses dans leurs propres magasins.

Le syndicat avait déclaré que les travailleurs voulaient une plus grande part des bénéfices de Metro, qui ont augmenté au cours des deux dernières années. Certains travailleurs ont demandé que la « prime de héros » pandémique – soit 2 $ de plus par heure – soit rétablie.

Une étude récente du Bureau de la concurrence a révélé que les trois plus grands épiciers du pays, y compris Metro, ont réalisé collectivement plus de 100 milliards de ventes et 3,6 milliards de bénéfices l’an dernier.

Cette ronde de négociations était la première pour Unifor pour les deux prochaines années, qui devraient voir des négociations avec plus d’une dizaine d’épiciers. Le syndicat a dit espérer que l’accord avec Metro contribuerait à créer un précédent pour les négociations à venir.