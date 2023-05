(Montréal) L’entreprise montréalaise de motoneiges et de motomarines 100 % électriques Taiga a fabriqué en avril plus de 100 véhicules en un mois pour la première fois de sa jeune histoire.

Après avoir été forcée de réviser à la baisse ses objectifs de production à la fin mars, la direction a laissé entendre lundi que l’entreprise semble avoir surmonté les défis liés à sa chaîne d’approvisionnement et a maintenant fabriqué 222 véhicules depuis le début de l’année.

Taiga avait produit un total de 133 véhicules en 2022.

« Nous nous concentrons intensément sur l’augmentation de la production », a dit le grand patron de Taiga, Samuel Bruneau, lundi au cours d’une conférence téléphonique organisée en marge de la présentation de la performance financière de début d’exercice.

Taiga maintient ses prévisions révisées plus tôt ce printemps et soutient qu’elle sera en mesure de livrer entre 1700 et 1900 véhicules cette année. Le nombre de précommandes demeure stable à 3185 unités.

« La chaîne d’approvisionnement se stabilise », affirme Samuel Bruneau. « On émerge en tant qu’entreprise plus forte et plus agile. »

Le chef de la direction financière, Éric Bussières, précise de son côté que la production augmentera progressivement dans les prochains mois et que c’est en deuxième moitié d’année qu’on devrait voir un nombre plus important de véhicules produits.

Questionné par les analystes à propos des liquidités disponibles, Éric Bussières a notamment répondu qu’il faut garder en tête que Taiga génère maintenant des revenus qui viennent bonifier le montant de 47 millions récemment mobilisé dans une ronde de financement réalisée auprès d’Investissement Québec et de la firme Northern Private Capital, son principal actionnaire.

« Nous pensons que nos liquidités seront adéquates au cours des 12 à 18 prochains mois », affirme Éric Bussières.

Même s’il se dit encouragé par les progrès observés chez Taiga, l’analyste Cameron Doerksen, de la Financière Banque Nationale, demeure prudent et ne recommande toujours pas l’achat de l’action. « Taiga aura besoin de capitaux supplémentaires l’an prochain pour soutenir la croissance prévue de sa production », souligne cet expert dans une note envoyée à ses clients lundi.

Les revenus générés par Taiga ont atteint 1,7 million au cours des trois premiers mois de l’année alors qu’ils étaient pratiquement inexistants il y a un an à 141 000 $.

Les revenus de Taiga au premier trimestre proviennent de la vente de 59 véhicules (34 motomarines et 25 motoneiges), ce qui équivaut à une moyenne de 29 000 $ par véhicule vendu.

L’entreprise a toutefois creusé sa perte à 13 millions durant les mois de janvier, février et mars. La perte s’élevait à 9 millions un an plus tôt.

Le coût des ventes a augmenté à 5,8 millions au premier trimestre alors qu’il était de 2,2 millions à la même période l’an passé.

La chaîne d’approvisionnement de Taiga s’est retrouvée sous pression en 2022 en raison des difficultés à obtenir certains matériaux et composantes.

La direction a précédemment mentionné qu’elle prévoyait entreprendre cette année la construction d’une usine à Shawinigan de façon à pouvoir commencer la fabrication l’an prochain. Ce projet vise à bonifier substantiellement la capacité de production de l’entreprise à un moment où la concurrence s’apprête à s’intensifier. Le fabricant de véhicules récréatifs de Valcourt, BRP, par exemple, se prépare à offrir bientôt des versions électriques de certains de ses produits.

En Bourse, l’action de Taiga, vivote près de son niveau plancher depuis la fin avril. Le cours boursier actuel donne une valeur boursière d’une quarantaine de millions à Taiga.