Brian McManus, président exécutif et chef de la direction d’Uni-Sélect

À trois semaines de l’assemblée d’actionnaires qui décidera du projet de vente à l’américaine LKQ pour 2,8 milliards de dollars, la direction d’Uni-Sélect promeut une recommandation favorable de la firme Institutional Shareholder Services (ISS), spécialisée en analyse-conseil des votes d’actionnaires.

Brian McManus, président exécutif et chef de la direction du distributeur québécois de pièces automobiles, estime que cette recommandation d’ISS en faveur du projet de vente à 48 $ par action au comptant, annoncée le 27 février, « encourage les actionnaires de la société à voter en faveur » du « plan d’arrangement avec LKQ » en soumettant leur vote par procuration avant la date limite du 25 avril.

C’est deux jours plus tard, le 27 avril, qu’aura lieu l’assemblée d’actionnaires extraordinaire d’Uni-Sélect avec la compilation finale de tous les droits de vote exercés par les actionnaires, par procuration et durant l’assemblée qui sera tenue en mode virtuel.

Pour suivre son cours, le projet de vente d’Uni-Sélect doit obtenir l’appui d’au moins les deux tiers (66 %) des votes exprimés par les actionnaires de l’entreprise établie à Boucherville.

Jusqu’à présent, les dirigeants d’Uni-Sélect et leurs vis-à-vis chez LKQ indiquent avoir obtenu l’appui d’actionnaires importants qui comptent pour au moins 20 % des votes admissibles.

Mais d’autres actionnaires d’importance chez Uni-Sélect, dont la Caisse de dépôt et placement du Québec avec 9,5 % des actions, n’ont pas encore signifié leur intention de vote sur cette transaction.

Analyste favorable

Entre-temps, dans une nouvelle note aux investisseurs, l’analyste Zachary Evershed de la Financière Banque Nationale recommande aux actionnaires de déposer leurs actions à l’offre d’achat négociée avec LKQ.

« Considérant que le prix de cette offre exclue probablement une offre concurrente d’un acheteur d’origine financière, et qu’il amenuise la possibilité d’offre de la part d’acheteurs stratégiques [dans le même secteur d’activités] qui pourraient cibler le niveau de synergies déjà visé par LKQ, je considère que l’offre d’achat est adéquate et opportune pour réaliser rapidement la hausse de valeur aux actionnaires d’Uni-Sélect qui était déjà envisageable selon la progression de son plan d’affaires », écrit l’analyste.

Par ailleurs, La Presse révélait, il y a quelques jours, que la réalisation du projet de vente de cette entreprise québécoise rapporterait près de 82 millions en rachat de titres et en primes diverses parmi ses plus hauts dirigeants et les membres de son conseil d’administration.