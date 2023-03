(Calgary) Enbridge a annoncé vendredi avoir signé une lettre d’intention avec Yara Clean Ammonia pour développer conjointement une installation de production d’ammoniac « bleu » au Enbridge Ingleside Energy Center, près de Corpus Christi, au Texas.

La Presse Canadienne

L’ammoniac bleu fait référence à l’ammoniac dérivé du gaz naturel, le dioxyde de carbone étant généré comme sous-produit du processus capturé et stocké.

Il est considéré comme un moyen de production d’ammoniac plus respectueux de l’environnement, bien qu’il soit différent de l’ammoniac « vert », qui est dérivé d’énergie renouvelable.

Enbridge, établie à Calgary, affirme que l’installation proposée coûterait entre 2,6 milliards US et 2,9 milliards US et produirait entre 1,2 million et 1,4 million de tonnes par an d’ammoniac à faible teneur en carbone pour répondre à la demande mondiale croissante.

Il indique qu’environ 95 % du dioxyde de carbone généré par le processus de production serait capturé et transporté vers un stockage souterrain permanent à proximité.

Yara, qui est le plus grand distributeur d’ammoniac au monde, devrait contracter l’intégralité de l’extraction de l’installation.