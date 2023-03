La chaîne de magasins de détail canadienne Zellers a marqué son retour officiel jeudi, avec l’ouverture d’une dizaine de magasins en Ontario et en Alberta et d’un nouveau site web.

La Presse Canadienne

La relance du populaire grand magasin à bas s’inscrit dans une vague de nostalgie pour la marque et d’une demande croissante de produits abordables dans un contexte d’inflation vertigineuse.

La société prévoit d’ouvrir un total de 25 magasins.

Les magasins de 10 000 pieds carrés seront situés dans les grands magasins La Baie d’Hudson et proposeront un assortiment de produits de marque maison, notamment des vêtements, des jouets et des articles pour la maison et la maison.

Une porte-parole de la Compagnie de la Baie d’Hudson, Tiffany Bourré, a expliqué que les produits étaient exclusifs à Zellers et qu’il n’y avait pas de croisement de produits avec les magasins de la Baie d’Hudson.

La société a également lancé un nouveau site de commerce électronique Zellers, avec tous les articles en ligne et en magasin présentant des prix « arrondis », par exemple 5,00 $ au lieu de 4,99 $ ou 5,49 $.

Mme Bourré a fait valoir qu’il s’agissait d’offrir aux clients une expérience d’achat « simplifiée et facile » avec de bas prix et des produits de qualité.

La relance de Zellers intervient une décennie après la fermeture de la plupart de ses magasins.

Les Canadiens cherchent ces temps à se soulager de l’inflation la plus forte en près de 40 ans, et le retour de Zellers offrira plus de concurrence dans un marché à bas prix largement dominé par Walmart, Tigre géant et Dollarama.

La résurrection du détaillant puise également dans la nostalgie de la marque Zellers, évoquant les souvenirs de son populaire restaurant et de sa mascotte d’ours en peluche nommée Zeddy.

Bien que l’empreinte des nouveaux magasins Zellers – dans les grands magasins existants de la Baie d’Hudson – ne puisse pas accueillir de restaurant, l’entreprise aura des camions de restauration à certains endroits, offrant les meilleurs plats du menu, a expliqué Mme Bourré.

Les cinq éléments du menu sont le gros burger « Z », le sandwich chaud au poulet, le sandwich au fromage fondant, les doigts de poulet et les frites avec sauce.

La mascotte Zeddy de la chaîne devrait en outre bientôt faire son retour, a annoncé Mme Bourré.

La mascotte a été adoptée par un organisme de bienfaisance après la fin des activités de Zellers, a-t-elle expliqué.

« Zeddy est en service actif depuis la fermeture de Zellers, a-t-elle affirmé. Il travaille fort dans les coulisses. »

Le magasin espère ramener bientôt Zeddy dans les magasins avec un volet caritatif, a précisé Mme Bourré.