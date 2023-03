Malgré son bref passage au conseil d’administration de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN), Jean Charest n’est pas parti les mains vides : l’ex-premier ministre québécois a obtenu environ 70 000 $ pour un peu plus de deux mois de travail.

Par ailleurs, dans la foulée de la crise linguistique qui a secoué le chemin de fer établi à Montréal l’an dernier, ce dernier a décidé de dévoiler les « compétences linguistiques » de ses administrateurs. Le CN avait été vivement critiqué en raison de l’absence de francophones dans son équipe d’administrateurs – une situation qui a été corrigée.

« Le travail de renouvellement de notre conseil s’est poursuivi en 2022 avec la nomination de Michel Letellier, président et chef de la direction d’Innergex, qui a pris effet le 1er octobre 2022 », écrit l’entreprise, dans sa circulaire envoyée aux actionnaires en vue de son assemblée annuelle du 25 avril.

M. Charest avait fait son entrée au conseil d’administration du transporteur ferroviaire établi à Montréal le 25 janvier 2022. Il avait démissionné un peu plus de deux mois plus tard, le 1er avril, pour briguer la direction du Parti conservateur du Canada, où il s’était incliné.

L’ancien politicien a touché une rémunération en espèces de 21 410 $ et a obtenu des attributions sur des actions totalisant 47 577 $ au cours de son bref mandat. Il n’est pas précisé si M. Charest a participé à une réunion du conseil d’administration.

M. Letellier est toujours l’unique francophone parmi les 11 administrateurs proposés du CN. Deux autres administrateurs, l’Américain Justin Howell et l’Albertaine Susan Jones, maîtrisent le français, selon le document déposé auprès des autorités réglementaires mercredi.

Cela signifie qu’ils peuvent discuter dans la langue de Molière, précise le chemin de fer. Cela porte à trois le nombre d’administrateurs qui parlent français. La présidente et cheffe de la direction du CN, Tracy Robinson, poursuit son apprentissage de la langue.

Le transporteur ferroviaire devrait accueillir un nouvel administrateur : l’ex-président et chef de la direction d’Enbridge Al Monaco. Celui-ci est anglophone.

En poste depuis le 22 février 2022, Mme Robinson a eu droit à une rémunération globale – qui tient compte du salaire de base, des primes et autres avantages – de 13,7 millions l’an dernier. Cela tient compte d’un salaire de base d’environ 980 000 $, d’une prime de 2 millions et d’attributions et d’options sur des actions de 10 millions. Son prédécesseur, Jean-Jacques Ruest, qui était demeuré en poste à titre de conseiller jusqu’au 31 mars 2022, a eu droit à un traitement de 980 000 $.

Le CN et Air Canada – deux entreprises assujetties à la Loi sur les langues officielles – viennent de s’inscrire auprès de l’Office québécois de la langue française.