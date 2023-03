SVB Financial rappelle n’être plus liée à Silicon Valley Bank, sous le contrôle de l’agence américaine chargée de garantir les dépôts (FDIC) depuis le 10 mars, ni à sa filiale de banque privée et de gestion de fortune SVB Private.

SVB Financial, maison mère de la banque SVB, dépose le bilan

(New York) SVB Financial, maison mère de la banque Silicon Valley Bank qui a été fermée d’office par les autorités la semaine dernière, a annoncé vendredi avoir déposé le bilan.

Agence France-Presse

La société explique dans un communiqué s’être mise volontairement sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites.

Cette initiative lui permet de se restructurer à l’abri de ses créanciers sous la supervision d’un tribunal, en l’occurrence à New York, tout en poursuivant ses opérations. Ce qui lui donne davantage de temps.

SVB Financial rappelle n’être plus liée à Silicon Valley Bank, sous le contrôle de l’agence américaine chargée de garantir les dépôts (FDIC) depuis le 10 mars, ni à sa filiale de banque privée et de gestion de fortune SVB Private.

Silicon Valley Bank, qui a rouvert lundi matin, est désormais dirigée par Tim Mayopoulos, nommé par la FDIC pour gérer les affaires courantes en attendant que soit décidé le sort de l’établissement.

La banque est devenue insolvable après des retraits massifs de clients. Sa défaillance représente la plus grosse faillite bancaire aux États-Unis depuis 2008.

SVB Financial est en revanche toujours à la tête de SVB Securities, qui opère des services de courtage, et de SVB Capital, qui propose une plateforme pour des investissements de capital-risque. Ces deux entités ne sont pas incluses dans le dépôt de bilan, précise SVB Financial.

Elles « continuent à opérer normalement pendant que SVB Financial Group continue à explorer des alternatives stratégiques pour ces activités », explique la société, qui estime avoir environ 2,2 milliards de dollars de liquidités, 3,3 milliards de dettes et 3,7 milliards de capitaux propres.