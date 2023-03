MindGeek, qui exploite à partir de Montréal le site de pornographie PornHub, est achetée par une firme de capitaux privés d'Ottawa, Ethical Capital Partners d’Ottawa.

Le prix n’a pas été divulgué.

Fondée en 2022, Ethical Capital Partners (ECP) est une société de capitaux privés qui dit mettre l’éthique au cœur de ses décisions d’investissement. Parmi ses fondateurs, on trouve Solomon Friedman et Fady Mansour, deux avocats de la défense, et Derek Ogden, un ancien policier de la GRC qui a présidé dans le passé une chaîne de boutiques de cannabis, selon le Globe and Mail.

En se fiant au communiqué annonçant la transaction paru en après-midi jeudi, ECB entend miser sur le caractère éthique de MindGeek pour monétiser ses avantages comparatifs.

« Chez ECP, nous recherchons des entreprises innovantes et éthiques qui opèrent à la frontière de nouveaux secteurs en pleine évolution. Avec MindGeek, nous avons identifié une marque technologique dynamique qui repose sur des bases de confiance, de sécurité et de conformité. Grâce aux ressources et à la vaste expertise d’ECP en matière de réglementation, d’application de la loi, d’engagement public et de finance, nous avons une occasion unique de renforcer ce qui existe déjà », a déclaré Fady Mansour, associé et fondateur d’ECP.

L’avocat est un criminaliste reconnu à Ottawa. C’est Me Mansour qui a assuré la défense d’Aissatou Diallo, la conductrice d’autobus d’OC Transpo qui avait heurté un abribus fauchant la vie à trois personnes en janvier 2019.

Il a été impossible de parler à MM. Mansour et Friedman jeudi.

MindGeek est une entreprise controversée à qui il a été reproché dans le passé de mettre en ligne de la pornographie infantile et des agressions sexuelles. Visa et Mastercard ont coupé les liens avec le diffuseur internet après une enquête du New York Times parue en décembre 2020. L’entreprise fait face à des poursuites judiciaires dans plusieurs juridictions, rappelle le quotidien torontois.

« L’important pour l’instant est que les innombrables victimes d’abus d’enfants, de trafic sexuel et de viol qui ont vu leur vie brisée par Pornhub et MindGeek obtiennent justice et que les anciens propriétaires et les propriétaires actuels continuent d’être tenus légalement responsables des préjudices causés », a indiqué Laila Mickelwait, fondatrice du mouvement #Traffickinghub, dans un courriel.

Mme Mickelwait est aussi fondatrice et présidente de l’organisme américain Justice Defense Fund. Elle a mené une intense campagne contre MindGeek aux États-Unis. Elle est citée abondamment dans le documentaire de Netflix sur PornHub sorti cette semaine.

Fondée en 2007, PornHub est aujourd’hui visité chaque jour par plus de 130 millions d’adultes, selon le communiqué annonçant la transaction. Outre PornHub, MindGeek exploite les sites YouPorn, Redtube, Brazzers, Men.com, Sean Cody, Trans Angels et Nutaku.

Compagnie extrêmement discrète, MindGeek avait l’objet d’une enquête de La Presse en 2016. Le journaliste Maxime Bergeron avait dressé son modèle d’affaires. En gros, l’entreprise employait des spécialistes des TI à Montréal, sa filiale qui touchait les revenus était établie à Dublin et son siège social au Luxembourg.

L’ancien patron de MindGeek, Feras Antoon, qui a démissionné de son poste en juin 2022, a été soupçonné dans le passé d’avoir tiré profit d’informations privilégiées pour s’enrichir quand la société Amaya a acheté la plateforme de jeu en ligne PokerStars. Aucune accusation n’a jamais été déposée contre lui.

PHOTO ADRIAN WYLD, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE L’ancien patron de MindGeek, Feras Antoon

M. Antoon s’était fait construire une énorme maison dans le quartier Saraguay, dans le nord-ouest de Montréal. Pour l’ériger, le magnat du porno avait fait abattre 220 arbres voisins du parc-nature du Bois-de-Saraguay en 2018. Mise en vente au moment où les déboires s’accumulaient par MindGeek, la propriété a été incendiée en avril 2021.

Dans une entrevue accordée au magazine Vanity Fair, en janvier 2022, M. Antoon disait croire que sa propriété avait été la cible de groupes religieux extrémistes.

L’homme d’affaires a dû aussi s’expliquer en avril 2021 devant le Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique de la Chambre des communes au sujet de la pornographie en ligne hébergée au Canada.

Aujourd’hui, MindGeek est rendue ailleurs, si on en croit le contenu du communiqué. « L’entreprise fournit des environnements de confiance pour permettre aux utilisateurs de vivre une expérience en ligne sûre, et pour renforcer ses communautés en célébrant la diversité, l’inclusion et l’expression », y lit-on.

Selon le Globe and Mail, trois des fondateurs de ECP ont voulu acquérir MindGeek dès 2021 par l’entremise de la société Bruinen. Selon un mémorandum d’investissement obtenu par le journal, ils étaient prêts à payer 475 millions US. Toujours selon ce document, MindGeek aurait généré 482 millions US de revenus et 186 millions US de bénéfices avant intérêts, impôts et amortissement en 2020.