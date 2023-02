Le distributeur québécois de produits automobiles Uni-Sélect est acheté pour 2,8 milliards CA par un concurrent de Chicago qui fait sept fois sa taille, selon les revenus.

De son siège social à Boucherville, Uni-Sélect gère un réseau de 15 centres de distribution et de 400 succursales situées au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Elle emploie quelque 5 200 employés.

L’annonce de son achat par la firme américaine LKG pour un montant de 48 $CA par action survient une dizaine de jours après la publication par Uni-Sélect de résultats de fin d’exercice 2022 en fort rebond de croissance.

Selon les chiffres annoncés lundi par la haute direction d’Uni-Sélect, le prix d’achat de 48 $CA par action qui sera payé au comptant par LKG représente une prime de 20 % par rapport au cours moyen de ses actions sur les 20 jours de transactions à la Bourse de Toronto.

Récents résultats

Pour son quatrième trimestre 2022, clos le 31 décembre, Uni-Sélect affichait des revenus de 424,8 millions US, en hausse de 6,1 % sur un an.

Son bénéfice d’exploitation (BAIIA) s’est élevé à 35,1 millions US, en hausse de 12,1 % sur un an, alors que le bénéfice net a atteint 12,06 millions US, en rebond significatif de 33 % sur un an.

Pour tout l’exercice 2022, Uni-Sélect a réalisé des revenus en hausse de 7,1 % à 1,73 milliard US. Le bénéfice d’exploitation, à 159,6 millions US, a cru de 73 % sur un an, ce qui a propulsé le bénéfice net en rebond considérable à 65 millions US, très loin devant le montant anémique de 895 000 $ US qui avait été comptabilisé un an plus tôt.

Pour sa part, le futur propriétaire d’Uni-Sélect, la firme LKQ de Chicago, se décrit comme « un fournisseur mondial de pièces de rechange et de pièces spécialisées utilisées pour réparer et accessoiriser les automobiles ».

LKQ exerce des activités en Amérique du Nord, en Europe et à Taïwan.

Lors de son exercice 2022, LKG a réalisé un chiffre d’affaires de 12,79 milliards US, avec un bénéfice net de 1,15 milliard US.

Avec ses actions cotées au marché NASDAQ, la capitalisation boursière de LKQ équivaut à 15,3 milliards US.