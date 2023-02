GBH évalue à 100 millions son programme d’investissements. Au total, jusqu’à 84 000 mètres carrés seront construits (3 bâtiments) si les discussions en cours aboutissent à des contrats. Le premier entrepôt de 28 000 mètres carrés contient des congélateurs, un coin repos pour les camionneurs avec douche et salle de repas et des quais intérieurs de déchargement du café en sacs et en vrac. Le plancher de béton de la seconde partie de l’entrepôt doit être coulé en février.

GBH se fait construire un nouvel entrepôt rue Marie-Curie, à Salaberry-de-Valleyfield, par Divco. Le bâtiment de 28 000 mètres carrés appartient à un consortium formé de Divco, Brasswater et VamCorp (à 50 %). VamCorp (Salaberry-de-Valleyfield Asset Management) est l’entité chapeautant les filiales opérationnelles du groupe comme GBH Depot et Qusac.

Le café n’est pas toujours livré en vrac. Plus souvent, il est emballé dans des sacs de jute. Les conteneurs remplis de sacs sont mis sur des palettes manuellement par une équipe de deux hommes. Richard et Mathieu terminent de décharger les 320 sacs de 60 kilos se trouvant dans le conteneur. Dans leur meilleure journée, les deux solides gaillards ont réussi à décharger pas moins de 9 conteneurs, soit une manipulation de 2880 sacs de 60 kilos pour une charge totale de 172 800 kilos dans un quart de travail !

Chez GBH, l’entrepôt est équipé d’une table pivotante permettant le déchargement d’un conteneur de 20 pieds rempli de grains en vrac. Le chargement en vrac est économique. Dans un conteneur, on peut faire entrer 21 600 kilos de grains en vrac, soit plus de 2000 kilos de plus qu’un conteneur rempli de sacs en jute.

Brent Fleming est devenu un spécialiste de la manutention du grain de café vert au point où près de la moitié du café consommé au Canada passe préalablement par ses installations à Salaberry-de-Valleyfield.

Une tournée récente des parcs industriels de Salaberry-de-Valleyfield nous avait mis la puce à l’oreille. Au cours de cette visite en compagnie du maire et du responsable du développement économique de la Ville, une constante s’était imposée. GBH est partout : rue des Érables deux fois plutôt qu’une, des deux côtés de la nouvelle rue Marie-Curie et encore sur le boulevard Gérard-Cadieux.

« Coudonc, c’est qui, GBH ? », s’est-on demandé.

On a posé la question à son président. « Aujourd’hui, on touche à 45 % du café vert qui entre au Canada », dit son président-directeur général Brent Fleming, 54 ans, dans une entrevue à son bureau de Vaudreuil-Dorion.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Brent Fleming, président-directeur général de GBH Depot

On est passé d’un simple fabricant de café décaféiné à un expert reconnu au Canada dans la logistique des grains verts de café. Brent Fleming, président-directeur général de GBH Depot

Ce virage stratégique s’est fait à la demande de sa clientèle.

M. Fleming, qui a vécu sa jeunesse à Salaberry-de-Valleyfield, s’est porté acquéreur du fabricant de café décaféiné de l’endroit en 1995. Depuis, la capacité de production annuelle de Qusac a graduellement augmenté de 3,6 à 8,6 millions de kilos.

Cette croissance a entraîné en parallèle une augmentation de la superficie d’entreposage des fèves. Certains de ses clients de longue date comme Convoya (anciennement Olam), un des plus importants torréfacteurs du monde, et RCG Coffee, appartenant à la famille de Ron Gabbay de Montréal, ont demandé à M. Fleming d’utiliser une partie de ses capacités d’entreposage.

En 2019, M. Fleming est ainsi passé de 2800 à 14 000 mètres carrés d’entrepôt en 9 mois seulement. « On a décidé d’ouvrir une division pour faire l’entreposage des grains verts », dit-il. GBH Depot – pour Green Bean Hub – est née.

Puis, est arrivée la COVID-19 en 2020. « C’était le meilleur temps de faire des deals, souligne M. Fleming. Tout le monde était à la maison. On avait la possibilité de jaser avec les gens et comprendre leurs besoins et leur faire une offre en conséquence. On a ainsi signé avec Keurig Canada et, aux États-Unis, avec Dunkin’ Donuts et les dépanneurs 7-Eleven. »

« GBH Depot est un partenaire logistique pour nos opérations sur le café vert [avant torréfaction], depuis leur arrivée au port de Montréal jusqu’à leur expédition vers notre usine de Montréal dans le quartier Saint-Michel », explique Sophie Maurice, directrice des achats chez Keurig Dr Pepper Canada.

Ce partenaire nous permet d’assurer la qualité des grains de café verts à leur arrivée et facilite la transition entre nos multiples sources de café et notre usine de torréfaction et d’emballage. Sophie Maurice, directrice des achats chez Keurig Dr Pepper Canada

« Pour un torréfacteur, la gestion des grains est une activité secondaire », explique M. Fleming. Il y a vu une occasion d’affaires.

« On a investi dans des atteleurs de remorques, des châssis spécialisés et des camions élévateurs de 70 000 livres [32 000 kilos] capables de déplacer des conteneurs de 20 pieds. »

Ces investissements sont devenus un avantage concurrentiel.

En décembre dernier, GBH a pris possession de 136 conteneurs en 3 jours. GBH avait l’espace et l’expertise pour les gérer à meilleur coût que ses concurrents.

Autre exemple, GBH, soutient M. Fleming, est la première société au Canada pour la gestion du café vert en vrac grâce à l’installation d’une table pivotante pour conteneur. Un conteneur de 20 pieds contient 21 600 kilos de café en vrac comparativement à 19 300 kilos quand le café est conditionné dans des sacs de jute.

Tim Hortons

Chemin faisant, GBH Depot devient le consolidateur de l’industrie de la manutention de grains de café à l’échelle canadienne un contrat à la fois.

« En avril 2022, on a signé avec Tim Hortons. On entrepose 75 à 80 % du café Tim Hortons. On livre six camions par jour à son usine de torréfaction d’Ancaster, en Ontario », dit l’homme d’affaires, pas peu fier.

« Dans un rayon de huit heures de route à partir de Salaberry-de-Valleyfield, on rejoint 165 millions de personnes », souligne-t-il.

Avec tous ces nouveaux clients, on comprend mieux pourquoi GBH colonise les parcs industriels de sa ville à grande vitesse.

La moitié du nouvel entrepôt de 28 000 mètres carrés rue Marie-Curie est aujourd’hui disponible. La seconde partie sera livrée plus tard en 2023. Cet ajout amènera la capacité d’entreposage de GBH à 42 000 mètres carrés. Ce n’est qu’un début, assure-t-il.

« On aura investi 100 millions entre 2019 et 2024, poursuit-il. On est en discussion avec plusieurs partenaires potentiels. On discute pour ajouter jusqu’à 56 000 mètres pieds carrés d’entreposage additionnels. »

Le terrain est déjà choisi. À Salaberry-de-Valleyfield, évidemment.