Le groupe agroalimentaire québécois Préval AG, dont les 42 filiales de production de viandes, de traitement des grains et de culture maraîchère emploient 1 600 personnes, s’implante dans l’Ouest canadien avec l’achat d’actifs de production de viande d’agneau en Alberta.

Préval AG acquiert les entreprises Westfine Meats et West Excelamb des mains de l’entreprise albertaine North American Lamb Company (NALCO).

Pour ce groupe dirigé de Saint-Hyacinthe, il s’agit de sa première ferme d’élevage et d’une première usine qui sont dédiées à la production de viande d’agneau et qui sont situées hors du Québec.

Avec cette acquisition, selon ses dirigeants, Préval AG passera le cap des 750 millions de dollars de chiffre d’affaires consolidé.

L’effectif du groupe passera aussi le seuil des 1600 employés dans ses nombreux sites d’activités situés au Canada (Québec. Ontario, Alberta), mais aussi dans le nord-est des États-Unis (New Jersey) et en Amérique du Sud.

De l’avis d’Alexandre Fontaine, qui est l’un des trois frères dirigeants de Préval AG, et P. D. G. de son secteur des viandes, l’acquisition de Westfine Meats et West Excelamb ajoutera des « installations de classe mondiale » au sein de Préval AG qui lui permettront de « bonifier l’offre locale de produits d’agneaux pour la clientèle de l’Ouest canadien. »

Préval AG est déjà bien établi dans les marchés des viandes de bovins (veau, bœuf) et d’agneau dans l’est du Canada et le nord-est des États-Unis avec ses marques comme Montpak, Delimax et Famille Fontaine, ainsi que Catelli Brothers au New Jersey. S’y ajouteront bientôt les marques d’origine albertaine Sungold et Lamb Tonight dans les produits de viande d’agneau.

« Pour nous, l’approvisionnement local est crucial et c’est pourquoi nous travaillerons étroitement avec les producteurs locaux pour augmenter la mise en marché des produits d’agneaux dans le marché canadien », a indiqué Alexandre Fontaine.

De ses origines familiales il y a une quarantaine d’années, le groupe Préval AG s’est hissé au sommet de l’industrie de la viande bovine et ovine dans l’est du Canada au fil des acquisitions et du développement d’un réseau de filiales spécialisées dans les diverses activités de cette chaîne de production agroalimentaire.

Préval AG possède aussi des filiales de traitement des grains et de culture maraîchère au Québec et en Ontario.

Dans leur promotion corporative, les trois frères Fontaine à la haute direction de Préval AG (Alexandre, Donald et Fabien) disent avoir comme ambition de « devenir une référence dans le secteur agroalimentaire en Amérique du Nord » en misant sur une culture d’entreprise « propulsée par l’innovation et le développement agricole durable. »