Bien que la pandémie et la pénurie de main-d’œuvre aient pu causer des désagréments aux consommateurs qui mettaient le pied dans les commerces, des détaillants québécois comme Tite Frette, Shop Santé, Claire France et Mondou ont su tirer leur épingle du jeu. Ils se classent parmi les entreprises ayant offert la meilleure expérience en magasin, l’an dernier.

À ce chapitre, Tite Frette, avec son réseau de boutiques spécialisées dans la vente de bières de microbrasseries québécoises, occupe le premier rang du palmarès Wow 2022 (Québec), une étude menée annuellement par Léger. Les résultats de l’enquête portant sur les différents indicateurs de performance dans le commerce de détail sont dévoilés ce mardi.

Au total, 14 entreprises figurent dans le palmarès dont plusieurs sont québécoises : Tite Frette, Shop Santé (3e rang), Claire France (5e), Mondou (6e), la SAQ (7e), Pitou Minou & Compagnons (13e) et Chocolats Favoris (14e).

Les meilleures expériences en magasin au Québec en 2022 Tite Frette Yves Rocher Shop Santé Nespresso Claire France Mondou SAQ Doyle Bath & Body Works Lego Popeye’s Supplements Lush Pitou Minou & Compagnons Chocolats Favoris Source : Étude Wow 2022, Léger

« Sur l’ensemble des détaillants qu’on mesure, la plupart du temps, ceux qui se retrouvent avec des notes de 90 % et plus, ce sont des boutiques où on se fait plaisir, où on a le goût d’aller, analyse le vice-président exécutif de Léger, Christian Bourque au cours d’un entretien avec La Presse. Ceux qui sont capables de jouer sur cet aspect-là, ils sont récompensés. »

Selon lui, c’est d’ailleurs ce qui a permis à Tite Frette de prendre la tête du palmarès. « (Les gens derrière Tite-Frette) surfent un peu sur la vague des microbrasseries. On parle d’un accueil chaleureux. Les employés sont aussi passionnés que les clients par les produits. »

Le même principe s’applique d’ailleurs à Popeye’s Supplements (11e rang), un détaillant notamment spécialisé dans la vente de protéines et de barre énergétiques pour les sportifs. « Les employés sont comme les clients qui sont comme les employés », mentionne-t-il en ajoutant dans la foulée qu’ils partagent la même passion.

Petites entreprises

Par ailleurs, en plus de la présence de plusieurs détaillants québécois dans le palmarès des meilleures expériences en magasin, M. Bourque note que bon nombre d’entre eux sont de plus petites entreprises par comparaison à des « géants ». « Ça n’a pas toujours été le cas. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs, de plus jeunes entreprises. »