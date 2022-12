Jeux vidéo

Washington veut bloquer le rachat d’Activision par Microsoft

(New York) Le gendarme américain de la concurrence (FTC) a porté plainte jeudi pour bloquer le rachat à 69 milliards de dollars américains d’Activision Blizzard, éditeur de jeux vidéo à succès comme Call of Duty, par Microsoft, engageant ainsi l’une de ses plus grandes batailles dans le secteur de la technologie.