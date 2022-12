La direction de WSP estime que la transaction permettra d’accroître l’expertise de WSP en Europe, notamment sur le plan de la ventilation, de la protection contre les incendies et de la conception de systèmes.

(Montréal) La firme de génie-conseil montréalaise WSP Global va presque doubler de taille en France avec l’acquisition de la firme suisse BG Bonnard & Gardel.

Stéphane Rolland La Presse Canadienne

BG est une firme établie à Lausanne, en Suisse, qui offre des services de conseil, d’ingénierie et de gestion de projets dans les secteurs des infrastructures, du bâtiment, de l’eau, de l’environnement et de l’énergie.

Elle compte 700 professionnels, dont 480 sont situés en Suisse et 210 en France. Elle est aussi présente au Portugal et en Italie. La transaction fait doubler l’effectif de l’entreprise en France et quadrupler son effectif en Suisse.

À titre de comparaison, WSP rapportait un effectif d’environ 65 800 employés le mois dernier. Depuis le début de l’année, le nombre de ses employés avait augmenté de 10 500, grâce à 3200 embauches et aux acquisitions.

Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé lors de l’annonce de la transaction, mardi. La conclusion de l’entente est prévue pour le premier trimestre 2023 et est assujettie aux approbations réglementaires.

Il s’agit de la première acquisition annoncée depuis que WSP s’est fait damer le pion dans sa tentative d’acquérir la firme britannique RPS. En octobre, l’entreprise montréalaise avait renoncé à bonifier son offre équivalente à 975 millions, présentée en août, en réponse à l’offre plus généreuse d’un concurrent.

L’action de WSP perdait mardi matin 1,01 $, ou 0,62 %, à 160,68 $ à la Bourse de Toronto.